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Trabzonspor'un yeni transferi Saviolo şehre geldi

Trabzonspor'un Portekiz ekibi Vitoria'dan kadrosuna kattığı Noah Saviolo, yeni sezon kampı öncesinde şehre geldi. 22 yaşındaki sol kanat, havalimanında yaptığı açıklamada Trabzonspor'da oynayacak olmaktan mutlu olduğunu söyled

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 23:32
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'un yeni transferi Saviolo şehre geldi
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Bordo-mavililerin Portekiz ekibi Vitoria'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sol kanat, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAVIOLO'DAN İLK SÖZLER

Noah Saviolo, Trabzonspor'da oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Portekizli futbolcu, "Burada oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamak için de sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇALIM ATMAYI SEVEN BİR OYUNCUYUM"

Nasıl bir oyuncu olduğuyla ilgili soruyu yanıtlayan Saviolo, birebir oyunları ve driblingleri sevdiğini belirtti.

Saviolo, "Hocamızın dediği doğru, onu söyleyebilirim onu ifade edebilirim. Gerçekten doğru olan bir şeyi ifade etmiş. Birebirleri, driblingleri, çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Eğer 2-3 kişiyi çalımlamam gerekirse topu alırım ve bunu denerim, bunu denemekten korkan bir oyuncu değilim, asla da böyle olmadım. Ama tabii ki sahada görmek lazım, sahada göreceğiz. Ama hocamın bahsettiği durum doğru" diye konuştu.

"GENÇ BİR OYUNCUYUM"

Trabzonspor'u tercih etmesindeki nedenleri de açıklayan genç futbolcu, bordo-mavili takımda öğrenmek ve gelişmek istediğini söyledi.

Saviolo, "Evet, tabii ki. Ben de burada genç bir oyuncuyum, ben de zaten burayı, Trabzonspor'u seçme sebeplerimden bir tanesi de bu sizin de bahsettiğiniz gibi. Aynı zamanda öğrenmek de durumundayım, öğrenmek de istiyorum. Öğrenebileceğim tecrübeli oyuncularımız da var, çıkarımlar yapabileceğim, dersler alabileceğim oyuncularımız da var. Bu da tabii ki önemli nedenlerden bir tanesi Trabzonspor'u seçmemde." ifadelerini kullandı.

"OLABİLDİĞİNCE FAZLA GOL ATMAK"

Noah Saviolo, Trabzonspor'da takıma katkı sağlamak istediğini vurguladı.

Portekizli oyuncu, "Bütün alanlarda en iyi mücadeleyi verebilmek. Olabildiğince fazla sayıda gol atıp, takıma yardımcı olabilmek. Öğrenebilmek. Tabii ki kim bilir işin sonu başka bir yere de gidebilir, tarihte yer de edinebiliriz belki. Ama tabii ki Trabzonspor hedeflerinden bir tanesi, uzun yıllar başarılı olabilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atmak" dedi.

KAMPA KATILACAK

Yeni sezon öncesinde Trabzon'a gelen Saviolo'nun, bordo-mavili takımın kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. Trabzonspor'da yeni transferin kısa süre içinde takımla birlikte hazırlıklara başlaması planlanıyor.

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