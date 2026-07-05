Chelsea'ye Xhaka transferinde Sunderland engeli!

Chelsea'nin, Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi Sunderland, tecrübeli orta saha oyuncusunun transferi konusunda tutumunu değiştirmeyeceğini Chelsea'ye net bir şekilde iletti. Kulüp yönetiminin, Xhaka'nın satılık olmadığı ve bu kararın transfer bedeli ya da sözleşme şartlarından bağımsız olduğu belirtildi.
Habere göre Chelsea'nin yaptığı tüm girişimler Sunderland tarafından geri çevrilirken, Londra ekibinin iki kulüp arasındaki iyi ilişkileri korumak adına daha fazla ısrarcı olmadığı ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Granit Xhaka, geçen yaz Sunderland kadrosuna katıldı. İsviçreli orta saha oyuncusu, Premier Lig'de 34 maçta forma giydi, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Habere göre Chelsea'nin yaptığı tüm girişimler Sunderland tarafından geri çevrilirken, Londra ekibinin iki kulüp arasındaki iyi ilişkileri korumak adına daha fazla ısrarcı olmadığı ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Granit Xhaka, geçen yaz Sunderland kadrosuna katıldı. İsviçreli orta saha oyuncusu, Premier Lig'de 34 maçta forma giydi, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.