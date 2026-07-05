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Chelsea'ye Xhaka transferinde Sunderland engeli!

Chelsea'nin Granit Xhaka transferi için yaptığı tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Sunderland, İsviçreli orta saha oyuncusunun kesinlikle satılık olmadığını bildirirken, Londra ekibi iki kulüp arasındaki iyi ilişkileri korumak adına ısrarcı olmadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 01:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'ye Xhaka transferinde Sunderland engeli!
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Chelsea'nin, Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi Sunderland, tecrübeli orta saha oyuncusunun transferi konusunda tutumunu değiştirmeyeceğini Chelsea'ye net bir şekilde iletti. Kulüp yönetiminin, Xhaka'nın satılık olmadığı ve bu kararın transfer bedeli ya da sözleşme şartlarından bağımsız olduğu belirtildi.

Habere göre Chelsea'nin yaptığı tüm girişimler Sunderland tarafından geri çevrilirken, Londra ekibinin iki kulüp arasındaki iyi ilişkileri korumak adına daha fazla ısrarcı olmadığı ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Granit Xhaka, geçen yaz Sunderland kadrosuna katıldı. İsviçreli orta saha oyuncusu, Premier Lig'de 34 maçta forma giydi, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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