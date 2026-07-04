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Galatasaray'dan süre istedi: Mauro Icardi

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli golcü için Galatasaray'dan ek süre talep etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 13:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan süre istedi: Mauro Icardi
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray'la sözleşme yenileme görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

MENAJERİNİN AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Elio Pino şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Sayın Icardi ve şahsımı sistematik şekilde karalamayı amaçlayan bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak istiyorum.

18 Mayıs 2026 tarihinde, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Galatasaray ile benim aramda bir toplantı gerçekleştirildi. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu toplantı olumlu sonuçlanmadı.

Bunun oyun süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle vurgulamak isterim; bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır.

Bu toplantının ardından başka herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu süreçte, sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik (ve açıkça organize edilmiş ve kasıtlı) saldırılar gözlemledik.

Bu saldırılar, yanlış bilgiler yayarak bizi karalamayı ve Sayın Icardi ile taraftarlar arasındaki güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçlamaktadır.

Sayın Başkan ile aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır.

Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

EK SÜRE TALEBİ

Bu gelişmenin ardından Elio Pino'dan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir talep geldi. Pino, Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili Galatasaray'dan ek süre talep etti.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray'ın 15 Temmuz'a kadar 33 yaşındaki futbolcuyu bekleyebileceği belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.  

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