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Diego Simeone'den Alvarez açıklaması!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, "Julian Alvarez'in etrafında bir takım kurmalıyız." diyerek Arjantinli futbolcunun Barcelona'ya transferine kapıyı kapattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Diego Simeone'den Alvarez açıklaması!
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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takımın en önemli gol ayaklarından biri olan Julian Alvarez ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Simeone, Alvarez'in etrafında bir takım kurmaları gerektiğini söyledi ve Arjantinli yıldızın Barcelona'ya transferinde kapıyı kapattı.

Diego Simeone, "Alvarez, Atletico Madrid'in hücumdaki en iyi oyuncusu. Becerisi, liderliği, yeteneği ve takım için yaptıkları göz önüne alındığında, onun etrafında bir takım kurmalıyız." dedi.

2024'ten bu yana Atletico Madrid forması giyen 26 yaşındaki Alvarez, İspanyol ekibinde 106 maçta sahaya çıktı ve 49 gol, 17 asistlik skor katkısı sağladı.

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