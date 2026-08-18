Diego Simeone'den Alvarez açıklaması!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takımın en önemli gol ayaklarından biri olan Julian Alvarez ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Simeone, Alvarez'in etrafında bir takım kurmaları gerektiğini söyledi ve Arjantinli yıldızın Barcelona'ya transferinde kapıyı kapattı.
Diego Simeone, "Alvarez, Atletico Madrid'in hücumdaki en iyi oyuncusu. Becerisi, liderliği, yeteneği ve takım için yaptıkları göz önüne alındığında, onun etrafında bir takım kurmalıyız." dedi.
2024'ten bu yana Atletico Madrid forması giyen 26 yaşındaki Alvarez, İspanyol ekibinde 106 maçta sahaya çıktı ve 49 gol, 17 asistlik skor katkısı sağladı.
Diego Simeone, "Alvarez, Atletico Madrid'in hücumdaki en iyi oyuncusu. Becerisi, liderliği, yeteneği ve takım için yaptıkları göz önüne alındığında, onun etrafında bir takım kurmalıyız." dedi.
2024'ten bu yana Atletico Madrid forması giyen 26 yaşındaki Alvarez, İspanyol ekibinde 106 maçta sahaya çıktı ve 49 gol, 17 asistlik skor katkısı sağladı.