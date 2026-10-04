Pjanic'ten Ronaldo itirafı: 'Topu almanın tek yolu buydu'

Miralem Pjanic, Juventus döneminde Cristiano Ronaldo ve Massimiliano Allegri ile yaşadığı dikkat çekici bir serbest vuruş anısını anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trento'daki Festival dello Sport panelinde konuşan Bosnalı eski futbolcu, Napoli karşısında oynanan maçta Ronaldo'nun kullanmaya hazırlandığı serbest vuruşu Allegri'nin hamlesi sayesinde kendisinin kullandığını söyledi.
"TOPU ALMANIN TEK YOLU BUYDU"
Pjanic, "Napoli'de oynuyorduk, serbest vuruştan gol attım, garip bir şekilde takımda Cristiano Ronaldo da vardı." ifadelerini kullandı.
Pozisyonun ayrıntılarını anlatan Pjanic, "Cristiano Ronaldo serbest vuruşu kazandı, sanırım Meret bu yüzden kırmızı kart gördü. Max Allegri, Cris'in yerde dizine dokunduğunu görünce hemen fizyoterapistleri tedavi için sahaya gönderdi." dedi.
Bosnalı futbolcu sözlerini, "Çünkü serbest vuruş çok cazip bir fırsattı, Cristiano'yu oyundan çıkardı ve serbest vuruşu bana verdi. Ve gol attım! Topu almanın tek yolu buydu, bu yüzden teşekkürler Max!" şeklinde sürdürdü.
RONALDO'NUN SERBEST VURUŞ İSTATİSTİĞİ
Kaynakta yer alan verilere göre Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla Serie A'da 98 serbest vuruş kullandı ve bunlardan yalnızca birini gole çevirdi.
Pjanic ise Juventus döneminde Paulo Dybala ile birlikte duran toplarda takımın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
"TOPU ALMANIN TEK YOLU BUYDU"
Pjanic, "Napoli'de oynuyorduk, serbest vuruştan gol attım, garip bir şekilde takımda Cristiano Ronaldo da vardı." ifadelerini kullandı.
Pozisyonun ayrıntılarını anlatan Pjanic, "Cristiano Ronaldo serbest vuruşu kazandı, sanırım Meret bu yüzden kırmızı kart gördü. Max Allegri, Cris'in yerde dizine dokunduğunu görünce hemen fizyoterapistleri tedavi için sahaya gönderdi." dedi.
Bosnalı futbolcu sözlerini, "Çünkü serbest vuruş çok cazip bir fırsattı, Cristiano'yu oyundan çıkardı ve serbest vuruşu bana verdi. Ve gol attım! Topu almanın tek yolu buydu, bu yüzden teşekkürler Max!" şeklinde sürdürdü.
RONALDO'NUN SERBEST VURUŞ İSTATİSTİĞİ
Kaynakta yer alan verilere göre Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla Serie A'da 98 serbest vuruş kullandı ve bunlardan yalnızca birini gole çevirdi.
Pjanic ise Juventus döneminde Paulo Dybala ile birlikte duran toplarda takımın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.