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TFF'den olağanüstü toplantı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol dünyasında yaşanan son gelişmelerin ardından olağanüstü toplantı yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 09:23
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
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Türk futbolunda art arda yaşanan kritik gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu da olağanüstü bir toplantı yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya ile pazartesi akşamı oynanacak maçı düşünen TFF Yönetimi'nin 6 Ekim Salı günü yoğun gündemi tartışacağı öğrenildi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın pazartesi günü bir toplantı yapacağı, özellikle bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticilerin durumunu görüşeceği belirtildi. Buradaki konuşmaların da TFF Yönetimi'nin gündemini doğrudan etkileyeceği dile getirildi.

22 HAZİRAN 2027'DE GÖREV SÜRESİ BİTECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'nin görevden ayrılmasının da gündeme gelebileceği ya da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alabileceği ifade edildi.

22 Haziran 2027'de görev süresi dolacak İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin, 6 aydan daha uzun bir süre kala ayrılması durumunda yeni bir yönetim seçilecek.

O da 22 Haziran'a kadar görev yapacak. Yani sezon sonunda bir seçim daha yapılma zorunluluğu bulunuyor. Hukuk kurullarının bağımsızlığını getirecek yeni düzenleme de yolda... 

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