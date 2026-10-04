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Beşiktaş'ta seçim günü!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği olağanüstü seçimli genel kurul bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 01:02 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 02:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta seçim günü!
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Beşiktaş Kulübü'nde başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul bugün yapılacak. Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Serdal Adalı, seçime tek aday olarak girecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SEÇİM SİNAN ERDEM'DE YAPILACAK

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, bugün saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamamasının ardından yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmayacak. Siyah-beyazlı kongre üyeleri, başkan ve yönetim kurulunu belirlemek için sandık başına gidecek.

SERDAL ADALI TEK ADAY

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olarak yer alacak.

Adalı'nın başkanlık seçimi için oluşturduğu yeni yönetim kurulu listesi de kongre üyelerinin oylarına sunulacak.

 

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