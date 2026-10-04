Beşiktaş'ta seçim günü!

Beşiktaş Kulübü'nde başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul bugün yapılacak. Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Serdal Adalı, seçime tek aday olarak girecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEÇİM SİNAN ERDEM'DE YAPILACAK
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, bugün saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamamasının ardından yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmayacak. Siyah-beyazlı kongre üyeleri, başkan ve yönetim kurulunu belirlemek için sandık başına gidecek.
SERDAL ADALI TEK ADAY
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olarak yer alacak.
Adalı'nın başkanlık seçimi için oluşturduğu yeni yönetim kurulu listesi de kongre üyelerinin oylarına sunulacak.
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, bugün saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamamasının ardından yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmayacak. Siyah-beyazlı kongre üyeleri, başkan ve yönetim kurulunu belirlemek için sandık başına gidecek.
SERDAL ADALI TEK ADAY
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olarak yer alacak.
Adalı'nın başkanlık seçimi için oluşturduğu yeni yönetim kurulu listesi de kongre üyelerinin oylarına sunulacak.