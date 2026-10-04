Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, 6. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti.İspanya'dan grupta 3'te 3 ve 41 maçlık inanılmz seri
Mücadelenin 35. dakikasında bu kez Rodrisahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarı, İspanya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Çekya, 69. dakikada Jiri Slama'nın attığı golle farkı yeniden 1'e indirdi.
🇪🇸 Rodri atağı başlattı, kendi bitirdi!
⚽️ İspanya, Çekya karşısında skoru 2-0'a getirdi. pic.twitter.com/2f1aoalwso https://t.co/CX36WmpAee Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE — Sporx (@sporx) October 3, 2026
⚽️ Slama'nın attığı golle Çekya, İspanya karşısında farkı 1'e indirdi! pic.twitter.com/dItCQdw6Jl https://t.co/KJKWigJMU7
— Sporx (@sporx) October 3, 2026
Maçın 79. dakikasında Çekya, İspanya karşısında Ryan Don Naderi'nin attığı golle 2-2'yi yakaladı ama faul nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
❌ Çekya, İspanya karşısında 2-2'yi yakaladı ama faul nedeniyle gol geçersiz sayıldı! pic.twitter.com/9Viwatu4OD https://t.co/yk8Dj7wtjD
— Sporx (@sporx) October 3, 2026
Dakikalar 85'i gösterdiğinde Ladislav Krejci, yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Müsabakanın 89. dakikasında İspanya, Mikel Merino'nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf İspanya oldu.
🇪🇸 İspanya, son dakikalarda Merino'nun attığı golle Çekya karşısında farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/iSRvBuXOhL https://t.co/J1vayGPYLS
— Sporx (@sporx) October 3, 2026
Grupta 3 maçını da kazanan İspanya, 9 puanla zirvede konumlandı. 3 maçını da kaybeden Çekya'nın ise puanı bulunmuyor.
İspanya, grupta bir sonraki maçında 6 Ekim Salı günü Hırvatistan'a konuk olacak. Çekya ise aynı gün İngiltere deplasmanına gidecek.
İSPANYA'DAN 41 MAÇLIK SERİ! ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET
Çekya karşısında 3-1'lik galibiyete uzanan İspanya, üst üste 10. maçını kazandı. Yenilmezlik serisini de 41 maça çıkaran İspanya, bu süreçte oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
- 3-1 Çekya
- 4-1 Hırvatistan
- 3-2 İngiltere
- 1-0 Arjantin
- 2-0 Fransa
- 2-1 Belçika
- 1-0 Portekiz
- 3-0 Avusturya
- 1-0 Uruguay
- 4-0 Suudi Arabistan