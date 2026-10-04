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İspanya'dan grupta 3'te 3 ve 41 maçlık inanılmaz seri

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği Çekya'yı 3-1 mağlup ederek yoluna 3'te 3 ile devam etti. Öte yandan İspanya üst üste 10. galibiyetini alırken yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 00:01 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 00:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya'dan grupta 3'te 3 ve 41 maçlık inanılmaz seri
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İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında Çekya'yı konuk etti. 

Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. 

Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, 6. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti.İspanya'dan grupta 3'te 3 ve 41 maçlık inanılmz seri 

Mücadelenin 35. dakikasında bu kez Rodrisahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı, İspanya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Çekya, 69. dakikada Jiri Slama'nın attığı golle farkı yeniden 1'e indirdi.  
Maçın 79. dakikasında Çekya, İspanya karşısında Ryan Don Naderi'nin attığı golle 2-2'yi yakaladı ama faul nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
Dakikalar 85'i gösterdiğinde Ladislav Krejci, yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Müsabakanın 89. dakikasında İspanya, Mikel Merino'nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi.  Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf İspanya oldu. 

Grupta 3 maçını da kazanan İspanya, 9 puanla zirvede konumlandı. 3 maçını da kaybeden Çekya'nın ise puanı bulunmuyor. 

İspanya, grupta bir sonraki maçında 6 Ekim Salı günü Hırvatistan'a konuk olacak. Çekya ise aynı gün İngiltere deplasmanına gidecek.
 İSPANYA'DAN 41 MAÇLIK SERİ! ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET

Çekya karşısında 3-1'lik galibiyete uzanan İspanya, üst üste 10. maçını kazandı. Yenilmezlik serisini de 41 maça çıkaran İspanya, bu süreçte oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

  • 3-1 Çekya
  • 4-1 Hırvatistan
  • 3-2 İngiltere
  • 1-0 Arjantin
  • 2-0 Fransa
  • 2-1 Belçika
  • 1-0 Portekiz
  • 3-0 Avusturya
  • 1-0 Uruguay
  • 4-0 Suudi Arabistan
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