❌ Çekya, İspanya karşısında 2-2'yi yakaladı ama faul nedeniyle gol geçersiz sayıldı! pic.twitter.com/9Viwatu4OD https://t.co/yk8Dj7wtjD



— Sporx (@sporx) October 3, 2026

Ladislav Krejci, yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Müsabakanın 89. dakikasında İspanya, Mikel Merino'nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

🇪🇸 İspanya, son dakikalarda Merino'nun attığı golle Çekya karşısında farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/iSRvBuXOhL https://t.co/J1vayGPYLS



— Sporx (@sporx) October 3, 2026

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf İspanya oldu.



Grupta 3 maçını da kazanan İspanya, 9 puanla zirvede konumlandı. 3 maçını da kaybeden Çekya'nın ise puanı bulunmuyor.



İspanya, grupta bir sonraki maçında 6 Ekim Salı günü Hırvatistan'a konuk olacak. Çekya ise aynı gün İngiltere deplasmanına gidecek.



3-1 Çekya

4-1 Hırvatistan

3-2 İngiltere

1-0 Arjantin

2-0 Fransa

2-1 Belçika

1-0 Portekiz

3-0 Avusturya

1-0 Uruguay

4-0 Suudi Arabistan

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında Çekya'yı konuk etti.Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, 6. dakikada'ın golüyle 1-0 öne geçti.İspanya'dan grupta 3'te 3 ve 41 maçlık inanılmz seriMücadelenin 35. dakikasında bu kezsahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.İlk yarı, İspanya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Çekya, 69. dakikada'nın attığı golle farkı yeniden 1'e indirdi.Maçın 79. dakikasında Çekya, İspanya karşısındanin attığı golle 2-2'yi yakaladı ama faul nedeniyle gol geçersiz sayıldı.Dakikalar 85'i gösterdiğindeÇekya karşısında 3-1'lik galibiyete uzanan İspanya, üst üste 10. maçını kazandı. Yenilmezlik serisini de 41 maça çıkaran İspanya, bu süreçte oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.