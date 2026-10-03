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TFF'den olağanüstü toplantı kararı!

TFF Yönetim Kurulu, 6 Ekim Salı günü saat 15.00'te Riva'da bulunan Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde "olağanüstü toplantı" kararı aldı.

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calendar 03 Ekim 2026 10:55
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
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Hakimlik; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Faal Hakemler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'ın tutuklanmasına karar verdi. TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ve eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri devam ediyor.

Günlerdir suskunluğunu koruyan İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, ilk 3 maçı kaybettiğimiz UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Bologna'da oynanacak İtalya karşılaşması sonrası için harekete geçti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, TFF Yönetim Kurulu, 6 Ekim Salı günü saat 15.00'te Riva'da bulunan Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde "olağanüstü toplantı" kararı aldı.

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