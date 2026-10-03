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CANLI: Beşiktaş'ta kritik gün!

Beşiktaş Kulübü'nde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı düzenleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 09:20 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 10:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Beşiktaş'ta kritik gün!
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Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda yapılan ve saat 10.00'da başlayan olağan idari ve mali genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki dönemi idari ve mali yönden ibraya sunulacak. Aynı zamanda 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi görüşülüp oylanacak.

Siyah-beyazlılarda pazar günü de mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

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