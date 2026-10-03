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Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'den Milli Takım'a kötü haber!

UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 23:45 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 00:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'den Milli Takım'a kötü haber!
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UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler'den kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, mücadelenin 90+2. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz da yedek kulübesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz A Milli Takım'ın İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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