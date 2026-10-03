Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'den Milli Takım'a kötü haber!

UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler'den kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcu, mücadelenin 90+2. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Öte yandan Barış Alper Yılmaz da yedek kulübesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz A Milli Takım'ın İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Öte yandan Barış Alper Yılmaz da yedek kulübesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz A Milli Takım'ın İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.