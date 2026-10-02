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UEFA, Türkiye için harekete geçiyor!

UEFA, son dönemde yaşanan hakemler dosyası ve bahis soruşturmasıyla birlikte idarecilerin sevklerinin ardından Türkiye'ye gözlemci gönderecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 13:37 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 13:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
UEFA, Türkiye için harekete geçiyor!
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Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler UEFA'yı da harekete geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA, Türk futbolunda son dönemde yaşanan hakemler dosyası ve bahis soruşturmasında idarecilerin sevklerinin ardından harekete geçme kararı aldı.

TÜRKİYE İÇİN YAKIN TAKİP!

Fatih Doğan'ın haberine göre, UEFA Türkiye'deki olağanüstü gelişmeleri yakın takibe aldı.

"Türkiye'de neler oluyor?" diye soran UEFA'nın gözlemci gönderme hazırlığında olduğu öğrenildi.

HAKEMLER DOSYASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Söz konusu isimler daha sonra adliyeye sevk edildi.

YASİN KOL GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

448 PFDK SEVKİ

Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 448 yönetici, "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

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