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Milli sürat patenciler yeni sezonda madalya peşinde

Milli sürat pateni takımı, yoğun kamp döneminin ardından yeni sezonda dünya turnuvaları ile Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 11:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sürat patenciler yeni sezonda madalya peşinde
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Milli sürat pateni (short track) sporcuları, yeni sezonda düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda madalya kazanmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda temmuz ayında Polonya ile ortak kamp yapan ay-yıldızlı ekip, daha sonra ağustosta Almanya, eylülde de ABD'de bu ülkelerin milli takımlarıyla çalıştı.

Çalışmalarını Erzurum'da sürdüren milli sporcular, sezon boyunca dünya turnuvalarının yanı sıra gelecek yılın ocak ayındaki Avrupa Şampiyonası ve mart ayındaki Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

- "6 olan Dünya Turnuvası bu sezon 7'ye çıktı"

Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Burak Akar, AA muhabirine, organizasyonların başlamasına az bir süre kaldığını söyledi.

Kanada'daki Dünya Turnuvası ile sezona başlayacaklarını ifade eden Akar, "Bu sezon yoğun olacak çünkü normalde 6 olan Dünya Turnuvası bu sezon 7'ye çıktı. Hedef yarışlarımızdan biri ocak ayında Avrupa Şampiyonası, mart ayında da Dünya Şampiyonası olacak. Bunlara da hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Akar, Türkiye Buz Pateni Federasyonunun maddi ve manevi olarak desteğinin sürdüğünü belirterek, "Diğer ülkelerle işbirliklerimiz, yurt dışı kamplarımız oldu. ABD'den yeni geldik. Oradaki olimpik takımla 2 haftalık antrenman programıyla kamp yaptık. Şimdi de burada hazırlanıyoruz. Umarım yarışlara iyi hazırlanırız. Ortak kamp yapmamız sporcular tarafından iyi ama teknik ekip tarafını da unutmamak lazım. Sporcuların da ekibimizin de işine yarayan bir şey çünkü bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Onların teknik ekibiyle ve sporcularıyla sürekli irtibat halindeyiz. Bu yüzden böyle takımlarla çalışmak hem takımı hem de teknik ekibi uluslararası arenada üst seviyelere çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

- "Güzel bir sezon bizi bekliyor"

Yeni sezonda da madalya hedeflerinin olduğunu vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Diğer sezonlarda en çok madalya aldığımız şampiyonalara hazırlanıyoruz. Tabii ki dünya turnuvalarında da amacımız en yüksek sporcuyla finale çıkmak. Şu an 5 sporcumuz var ve en önemlisi en az üç sporcumuzla yarı final ve final görmek. Öncelikle hedefimiz bu. Bizim en çok odaklanacağımız Avrupa Şampiyonası olacak. Burada kesinlikle madalya ve kürsü istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. Dünya turnuvalarında eksiklerimiz varsa bunları gidereceğiz ve öyle Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Eğer dünya turnuvalarını iyi geçirirsek inşallah güzel bir sezon bizi bekliyor."

Kamp yaptıkları ülkelerin aynı zamanda rakipleri olduğunu dile getiren Akar, "Kamp yaptığımız Polonya, ABD ve Almanya gibi ülkeler bizim dünya turnuvalarındaki rakiplerimiz. Bu rakiplerle antrenman yaptığımız zaman performansımızı da üst seviyeye çıkarıyoruz. Aynı zamanda taktik anlamda da yaptığımız analizlerle antrenmanda ve sonrasındaki bireysel görüşmelerimizde hangi sporcunun hangi teknikle kaydığını sporcularla birlikte istişare ederek yarışta ona göre plan yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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