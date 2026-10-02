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Höjlund'dan Ronaldo'ya saygı, Jorge Jesus'a tepki!

Danimarka'nın Portekiz'e 4-2 yenildiği maçta Rasmus Höjlund, attığı golün ardından Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" sevincini yaptı. Danimarkalı futbolcu, karşılaşma sonrasında Jorge Jesus ile yaşadığı temasla da gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 12:25 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 12:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Höjlund'dan Ronaldo'ya saygı, Jorge Jesus'a tepki!
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UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in 4-2 kazandığı mücadelede Rasmus Höjlund, hem gol sevinci hem de maç sonunda yaşananlarla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

GOLÜNÜ ATTI, RONALDO'YA SAYGISINI GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 53. dakikasında sahneye çıkan Höjlund, Danimarka adına skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. 23 yaşındaki forvet, golün ardından Cristiano Ronaldo'nun dünyaca ünlü "Siuuu"sevincini gerçekleştirdi.

Danimarkalı futbolcunun takım arkadaşları, bu hareketin Ronaldo'ya yönelik bir alay olmadığını, aksine Portekizli yıldız için yapılan bir saygı gösterisi olduğunu belirtti.

Mohamed Daramy, "Maçtan önce bunu yapıp yapmayacağını konuşmuştuk. Yaptı. Bu Ronaldo'yla dalga geçmek için değil, ona bir saygı gösterisi. Ronaldo onun idolü." ifadelerini kullandı.

Mikkel Damsgaard ise "Geçen sefer Ronaldo sahadayken de aynısını yapmıştı. Bu sadece ona bir saygı göstergesi." dedi.

"RONALDO BENİM EN BÜYÜK İDOLÜM"

Höjlund da maçın ardından yaptığı açıklamayla gol sevincinin nedenini net bir şekilde ortaya koydu.

Danimarkalı golcü, "Ronaldo'ya bir kez daha saygımı sunmak istedim, saygısızlıkla hiçbir ilgisi yok. Yaşananlardan sonra muhtemelen milli takım kariyerini sonlandıracak bir adama karşı yaptığım saygı gösterisiydi. Ronaldo benim en büyük idolüm." şeklinde konuştu.

MAÇ SONUNDA JORGE JESUS İLE GERİLİM

Karşılaşmanın ardından ise Höjlund ile Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus arasında yaşanan temas gündeme geldi.

Görüntülerde Jesus'un Höjlund'un yanına geldiği, Danimarkalı futbolcunun ise elini Portekizli teknik direktörün göğsüne koyarak onu hafifçe ittiği görüldü.

Höjlund, söz konusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

PORTEKİZ 9 PUANA ULAŞTI

Portekiz'in gollerini Joao Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha ve Joao Felix kaydetti. Danimarka'nın golleri ise Mikkel Damsgaard ile Rasmus Höjlund'dan geldi.

Bu sonuçla Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 3 maçını da kazanarak 9 puana ulaştı.

 
 
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