15 Premier Lig kulübü, 'City düşsün' istemiyor!

Manchester City hakkındaki mali ihlal kararının ardından, İngiliz kulübüne uygulanabilecek yaptırımlar Premier Lig'de tartışılmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sports News muhabiri Rob Dorsett'in özel haberine göre, Premier Lig'in üst düzey iki farklı kulübünde görev yapan yöneticiler, 15 kulübün Manchester City'nin ligden ihraç edilmesi yönünde oy kullanmaya hazır olması halinde "çok şaşıracaklarını" ve "hayrete düşeceklerini" söyledi.
Yöneticilerin bu değerlendirmesinin temelinde, olası bir ihraç kararının tüm kulüpler üzerinde yaratabileceği büyük ticari etki bulunuyor.
İHRAÇ, OLASI YAPTIRIMLAR ARASINDA
Habere göre bağımsız komisyon, bu haftanın başında Manchester City'yi mali ihlal iddialarıyla ilgili yöneltilen 115 suçlamanın biri dışında tamamından suçlu buldu.
Ligden ihraç, komisyonun uygulayabileceği yaptırımlardan biri. Diğer olası cezalar arasında para cezası, puan silme ve/veya transfer yasağı bulunuyor.
Manchester City ise suçsuz olduğu konusundaki tutumunu koruyor ve karara karşı mücadele edeceğini belirtiyor.
Sky Sports News'e aktarılan bilgilere göre, gelişmelere nasıl karşılık verileceğine ilişkin görüşmeler hem kulüplerin kendi içinde hem de kulüpler arasında sürüyor. Bazı kulüpler, City'ye karşı olası bir mali tazminat talebi konusunda hukuki durumlarını da değerlendiriyor.
Bilmeyenler için anlatıyoruz
İlk günden bugüne Manchester City dosyası!
RAKİPLERİN EKONOMİK KAYGI DUYDUĞU BELİRTİLDİ
Ancak tartışmalarda yeni ve dikkat çekici bir yaklaşım da ortaya çıktı.
Habere göre birçok rakip kulüp, Manchester City'yi Premier Lig'in hem İngiltere'deki hem de dünya genelindeki ticari çekiciliğinin önemli bir parçası olarak görüyor. Bu nedenle City'nin ihracı yönünde oy kullanmanın, "başkasına zarar vermek isterken kendilerine de zarar vermek" anlamına geleceğini düşünüyor.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yönetici, Sky Sports News'e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Manchester City ihraç edilirse bunun ligdeki herkes için çok büyük ticari sonuçları olur ve nihayetinde diğer kulüplere çok ciddi miktarda paraya mal olur."
YAYINCILAR PARA İADESİ İSTEYEBİLİR
Söz konusu yönetici, böyle bir kararın bu sezon veya gelecek sezon içinde alınması halinde, sezonun kalan bölümünde ligde yalnızca 19 kulübün mücadele edeceğini anlattı.
Bu durumda İngiltere'deki ve yurt dışındaki yayıncıların, bedelini ödedikleri maç sayısının azalması nedeniyle para iadesi talep etmeleri beklenebilir. Fikstürün çekiciliğinin düşmesi de bu taleplerde etkili olabilir.
Son 20 yılda İngiliz futbolunun en baskın kulübünün artık Premier Lig'de yer almaması halinde, lig genelindeki sponsorluk gelirleri ve diğer ticari gelirler de azalabilir.
Benzer şekilde ihraç, Erling Haaland ve Phil Foden gibi yıldızların gelecekleri konusunda da soru işaretleri yaratabilir. Bu durum, ligin ticari çekiciliğini daha fazla riske atabilir.
Bir kaynak, ihracı "almaya değmeyecek bir risk" olarak tanımladı.
"LİGİN İTİBARI İÇİN GEREKLİ" GÖRÜŞÜ DE VAR
Bir başka sorun ise Premier Lig'in önde gelen kulüplerinin bağımsız komisyonun önerdiği bir yaptırımı reddetmesi halinde oluşabilecek belirsizlik.
Buna karşılık bazı üst düzey kulüplerde farklı bir düşüncenin bulunduğu belirtiliyor. Bu kulüpler, Manchester City'nin Premier Lig'de kalmasının organizasyonun markasına ve sportif dürüstlüğüne zarar vereceği görüşünde.
Bu yaklaşıma göre, kısa vadede mali kayıplara yol açacak olsa bile City'nin uzun bir süre en üst lig dışında kalması, Premier Lig'in gelecekteki küresel imajını korumak için gerekli.
Kulüpler arasındaki görüş ayrılıkları, bağımsız komisyonun kararını etkilemeyecek. Ancak kulüplerin Manchester City'nin olası ihracı konusunda oylama yapmak zorunda kalması halinde, bu farklı yaklaşımlar belirleyici olabilir.
KÜME DÜŞME ÖNERİSİ REDDEDİLİRSE NE OLACAK?
Komisyonun Manchester City'nin ihraç edilmesini önermesi, Premier Lig kulüplerinin ise daha sonra bu adımın aleyhinde oy kullanması halinde ortaya çıkacak durumun bir emsali bulunmuyor.
Böyle bir senaryoda kulübe başka bir ceza uygulanıp uygulanamayacağı ve uygulanabilecekse bunun ne olacağı henüz net değil.
Yöneticilerin bu değerlendirmesinin temelinde, olası bir ihraç kararının tüm kulüpler üzerinde yaratabileceği büyük ticari etki bulunuyor.
İHRAÇ, OLASI YAPTIRIMLAR ARASINDA
Habere göre bağımsız komisyon, bu haftanın başında Manchester City'yi mali ihlal iddialarıyla ilgili yöneltilen 115 suçlamanın biri dışında tamamından suçlu buldu.
Ligden ihraç, komisyonun uygulayabileceği yaptırımlardan biri. Diğer olası cezalar arasında para cezası, puan silme ve/veya transfer yasağı bulunuyor.
Manchester City ise suçsuz olduğu konusundaki tutumunu koruyor ve karara karşı mücadele edeceğini belirtiyor.
Sky Sports News'e aktarılan bilgilere göre, gelişmelere nasıl karşılık verileceğine ilişkin görüşmeler hem kulüplerin kendi içinde hem de kulüpler arasında sürüyor. Bazı kulüpler, City'ye karşı olası bir mali tazminat talebi konusunda hukuki durumlarını da değerlendiriyor.
Bilmeyenler için anlatıyoruz
İlk günden bugüne Manchester City dosyası!
RAKİPLERİN EKONOMİK KAYGI DUYDUĞU BELİRTİLDİ
Ancak tartışmalarda yeni ve dikkat çekici bir yaklaşım da ortaya çıktı.
Habere göre birçok rakip kulüp, Manchester City'yi Premier Lig'in hem İngiltere'deki hem de dünya genelindeki ticari çekiciliğinin önemli bir parçası olarak görüyor. Bu nedenle City'nin ihracı yönünde oy kullanmanın, "başkasına zarar vermek isterken kendilerine de zarar vermek" anlamına geleceğini düşünüyor.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yönetici, Sky Sports News'e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Manchester City ihraç edilirse bunun ligdeki herkes için çok büyük ticari sonuçları olur ve nihayetinde diğer kulüplere çok ciddi miktarda paraya mal olur."
YAYINCILAR PARA İADESİ İSTEYEBİLİR
Söz konusu yönetici, böyle bir kararın bu sezon veya gelecek sezon içinde alınması halinde, sezonun kalan bölümünde ligde yalnızca 19 kulübün mücadele edeceğini anlattı.
Bu durumda İngiltere'deki ve yurt dışındaki yayıncıların, bedelini ödedikleri maç sayısının azalması nedeniyle para iadesi talep etmeleri beklenebilir. Fikstürün çekiciliğinin düşmesi de bu taleplerde etkili olabilir.
Son 20 yılda İngiliz futbolunun en baskın kulübünün artık Premier Lig'de yer almaması halinde, lig genelindeki sponsorluk gelirleri ve diğer ticari gelirler de azalabilir.
Benzer şekilde ihraç, Erling Haaland ve Phil Foden gibi yıldızların gelecekleri konusunda da soru işaretleri yaratabilir. Bu durum, ligin ticari çekiciliğini daha fazla riske atabilir.
Bir kaynak, ihracı "almaya değmeyecek bir risk" olarak tanımladı.
"LİGİN İTİBARI İÇİN GEREKLİ" GÖRÜŞÜ DE VAR
Bir başka sorun ise Premier Lig'in önde gelen kulüplerinin bağımsız komisyonun önerdiği bir yaptırımı reddetmesi halinde oluşabilecek belirsizlik.
Buna karşılık bazı üst düzey kulüplerde farklı bir düşüncenin bulunduğu belirtiliyor. Bu kulüpler, Manchester City'nin Premier Lig'de kalmasının organizasyonun markasına ve sportif dürüstlüğüne zarar vereceği görüşünde.
Bu yaklaşıma göre, kısa vadede mali kayıplara yol açacak olsa bile City'nin uzun bir süre en üst lig dışında kalması, Premier Lig'in gelecekteki küresel imajını korumak için gerekli.
Kulüpler arasındaki görüş ayrılıkları, bağımsız komisyonun kararını etkilemeyecek. Ancak kulüplerin Manchester City'nin olası ihracı konusunda oylama yapmak zorunda kalması halinde, bu farklı yaklaşımlar belirleyici olabilir.
KÜME DÜŞME ÖNERİSİ REDDEDİLİRSE NE OLACAK?
Komisyonun Manchester City'nin ihraç edilmesini önermesi, Premier Lig kulüplerinin ise daha sonra bu adımın aleyhinde oy kullanması halinde ortaya çıkacak durumun bir emsali bulunmuyor.
Böyle bir senaryoda kulübe başka bir ceza uygulanıp uygulanamayacağı ve uygulanabilecekse bunun ne olacağı henüz net değil.