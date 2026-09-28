Haber Tarihi: 28 Eylül 2026 12:50 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 12:50

Bursa at yarışları iptal mi? TJK'den açıklama!

28 Eylül 2026 Pazartesi günü Bursa Osmangazi Hipodromu'nda gerçekleştirilmesi planlanan at yarışlarıyla ilgili yeni karar alındı. Bursa yarışları iptal mi merak edilirken Bursa Yarış Komiserler Kurulu, hipodromdaki olumsuz pist koşulları ve beklenen yağışlar nedeniyle günün yarış programının ileri bir tarihe alınmasına karar verdi.

Bursa at yarışları iptal mi? TJK'den açıklama!
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Bursa yarışları iptal mi sorusu gündeme geldi. Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 28 Eylül Pazartesi günü yapılması planlanan yarışlar, pist koşullarının yarışların güvenli şekilde gerçekleştirilmesine uygun olmaması nedeniyle ertelendi.
BURSA YARIŞLARI İPTAL Mİ?
28 Eylül Pazartesi günü koşulması planlanan Bursa yarışları 30 Eylül 2026 Çarşamba gününe ertelendi.

Bursa Yarış Komiserler Kurulu tarafından alınan kararda, hipodromda etkili olan yağışların çim pistin durumunu önemli ölçüde değiştirdiği belirtildi. Yapılan ölçümlerde çim pistin 5,6 "Çok Ağır" seviyesinde olduğu tespit edildi.

Meteorolojik değerlendirmelerde bölgede yağışlı havanın devam edeceğinin öngörüldüğü de belirtildi. Kurul, mevcut pist koşullarının atların ve binicilerin sağlığı açısından risk oluşturabileceğini değerlendirerek yarışların başka bir tarihte yapılmasına karar verdi.

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