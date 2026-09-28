Bursa at yarışları iptal mi? TJK'den açıklama!

Bursa yarışları iptal mi sorusu gündeme geldi. Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 28 Eylül Pazartesi günü yapılması planlanan yarışlar, pist koşullarının yarışların güvenli şekilde gerçekleştirilmesine uygun olmaması nedeniyle ertelendi.

28 Eylül Pazartesi günü koşulması planlanan Bursa yarışları 30 Eylül 2026 Çarşamba gününe ertelendi.

Bursa Yarış Komiserler Kurulu tarafından alınan kararda, hipodromda etkili olan yağışların çim pistin durumunu önemli ölçüde değiştirdiği belirtildi. Yapılan ölçümlerde çim pistin 5,6 "Çok Ağır" seviyesinde olduğu tespit edildi.

Meteorolojik değerlendirmelerde bölgede yağışlı havanın devam edeceğinin öngörüldüğü de belirtildi. Kurul, mevcut pist koşullarının atların ve binicilerin sağlığı açısından risk oluşturabileceğini değerlendirerek yarışların başka bir tarihte yapılmasına karar verdi.