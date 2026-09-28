Vozinha'dan şöhret itirafı: 'Eski hayatımı seçerdim'

2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dünya çapında tanınan Vozinha, artan ilginin özel hayatına etkisini Observer gazetesine anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HUZURUMU VE SAKİNLİĞİMİ KAYBETTİM"
"Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık özel hayatım yok ya da en azından eskisine göre çok daha az. Şimdi dışarı çıkıp bir restorana gittiğimde mutlaka benimle fotoğraf çektirmek isteyen biri oluyor. Daha da kötüsü, beni videoya çeken biri çıkıyor. Hayatımda en çok değişen şey bu ve sanırım buna karşı yapabileceğim hiçbir şey yok" dedi.
"ŞAKA YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM"
İspanya karşısındaki başarılı performansının ardından sosyal medyada bir milyondan fazla takipçiye ulaştığını da anlatan deneyimli kaleci, bunu nasıl öğrendiğini şu sözlerle aktardı:
"Takımdan biri yanıma gelip milyonlarca takipçim olduğunu söyledi. Ne dediği hakkında hiçbir fikrim yoktu; şaka yaptığını düşündüm ama ısrar etti."
Vozinha, "Daha sonra karma alanda birkaç röportaj verdim. CazeTV'den bir gazeteci bana neler olduğunun farkında olup olmadığımı sordu. Telefonunu gösterdi ve bir milyondan fazla takipçim olduğunu o zaman gördüm" diye konuştu.
"ÖNCEKİ HAYATIMI SEÇERDİM"
Şöhretin getirdiği ilgiden rahatsız olduğunu gizlemeyen Vozinha, sözlerini şöyle tamamladı:
"Pek çok insan ünlü olmak ve kamuoyunda tanınan biri haline gelmek istiyor ama bunun yalnızca olumlu tarafını görüyor. Açıkçası bana bugünkü hayatımla önceki hayatım arasında seçim yapma şansı verseler, önceki hayatımı seçerdim."
"Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık özel hayatım yok ya da en azından eskisine göre çok daha az. Şimdi dışarı çıkıp bir restorana gittiğimde mutlaka benimle fotoğraf çektirmek isteyen biri oluyor. Daha da kötüsü, beni videoya çeken biri çıkıyor. Hayatımda en çok değişen şey bu ve sanırım buna karşı yapabileceğim hiçbir şey yok" dedi.
"ŞAKA YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM"
İspanya karşısındaki başarılı performansının ardından sosyal medyada bir milyondan fazla takipçiye ulaştığını da anlatan deneyimli kaleci, bunu nasıl öğrendiğini şu sözlerle aktardı:
"Takımdan biri yanıma gelip milyonlarca takipçim olduğunu söyledi. Ne dediği hakkında hiçbir fikrim yoktu; şaka yaptığını düşündüm ama ısrar etti."
Vozinha, "Daha sonra karma alanda birkaç röportaj verdim. CazeTV'den bir gazeteci bana neler olduğunun farkında olup olmadığımı sordu. Telefonunu gösterdi ve bir milyondan fazla takipçim olduğunu o zaman gördüm" diye konuştu.
"ÖNCEKİ HAYATIMI SEÇERDİM"
Şöhretin getirdiği ilgiden rahatsız olduğunu gizlemeyen Vozinha, sözlerini şöyle tamamladı:
"Pek çok insan ünlü olmak ve kamuoyunda tanınan biri haline gelmek istiyor ama bunun yalnızca olumlu tarafını görüyor. Açıkçası bana bugünkü hayatımla önceki hayatım arasında seçim yapma şansı verseler, önceki hayatımı seçerdim."