Fenerbahçe'de milli ara döneminde transfer planlaması sürerken Diego Carlos'un geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bonservisi sarı-lacivertli kulüpte bulunan ve Parma'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı savunmacının sözleşmesinde 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.
3 MİLYON EUROLUK OPSİYON
Parma'nın Diego Carlos'un performansından memnun kalması halinde satın alma opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.
İtalyan ekibinin ocak ayında 3 milyon euroyu Fenerbahçe'ye ödeyerek transferi kalıcı hale getirmesinin beklendiği aktarıldı.
Opsiyonun kullanılması durumunda Diego Carlos'un bonservisi tamamen Parma'ya geçecek ve Fenerbahçe bu transferden 3 milyon euroluk bonservis geliri elde edecek.
PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK
Diego Carlos'un Parma'da göstereceği performansın transferin geleceğinde belirleyici olacağı belirtildi.
İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanması halinde deneyimli savunmacı kariyerine Parma'da devam edecek. Fenerbahçe yönetiminin de oyuncunun ayrılığı sonrası kadro planlamasını buna göre şekillendirmesi bekleniyor.
BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI
Diego Carlos, bu sezon Parma formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı.
Deneyimli stoper bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak belirtilen Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
3 MİLYON EUROLUK OPSİYON
Parma'nın Diego Carlos'un performansından memnun kalması halinde satın alma opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.
İtalyan ekibinin ocak ayında 3 milyon euroyu Fenerbahçe'ye ödeyerek transferi kalıcı hale getirmesinin beklendiği aktarıldı.
Opsiyonun kullanılması durumunda Diego Carlos'un bonservisi tamamen Parma'ya geçecek ve Fenerbahçe bu transferden 3 milyon euroluk bonservis geliri elde edecek.
PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK
Diego Carlos'un Parma'da göstereceği performansın transferin geleceğinde belirleyici olacağı belirtildi.
İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanması halinde deneyimli savunmacı kariyerine Parma'da devam edecek. Fenerbahçe yönetiminin de oyuncunun ayrılığı sonrası kadro planlamasını buna göre şekillendirmesi bekleniyor.
BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI
Diego Carlos, bu sezon Parma formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı.
Deneyimli stoper bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak belirtilen Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.