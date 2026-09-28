Bugün
19:00
Gürcistan
Ukrayna
Bugün
21:45
Kuzey İrlanda
Macaristan
Bugün
21:45
Türkiye
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Fransa
Bugün
19:00
Letonya
Güney Kıbrıs
Bugün
19:00
Ermenistan
Karadağ
CANLI
Türkmenistan
0
Filistin
0
CANLI
30'
Japonya
0
Venezuela
0
Bugün
14:00
Güney Kore
Uruguay
Bugün
19:00
Zimbabve
Kongo D. Cumhuriyeti
Bugün
19:00
Ekvator Ginesi
Sierra Leone
Bugün
19:00
Orta Afrika Cumhuriyeti
Burkina Faso
Bugün
22:00
Tunus
Bostvana

Fenerbahçe'ye Carlos'tan dev gelir gelecek!

Fenerbahçe'den Parma'ya kiralanan Diego Carlos'un sözleşmesinde 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi. İtalyan ekibinin oyuncunun performansından memnun kalması halinde ocak ayında bu hakkı kullanması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 13:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'ye Carlos'tan dev gelir gelecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de milli ara döneminde transfer planlaması sürerken Diego Carlos'un geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bonservisi sarı-lacivertli kulüpte bulunan ve Parma'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı savunmacının sözleşmesinde 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

3 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Parma'nın Diego Carlos'un performansından memnun kalması halinde satın alma opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

İtalyan ekibinin ocak ayında 3 milyon euroyu Fenerbahçe'ye ödeyerek transferi kalıcı hale getirmesinin beklendiği aktarıldı.

Opsiyonun kullanılması durumunda Diego Carlos'un bonservisi tamamen Parma'ya geçecek ve Fenerbahçe bu transferden 3 milyon euroluk bonservis geliri elde edecek.

PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Diego Carlos'un Parma'da göstereceği performansın transferin geleceğinde belirleyici olacağı belirtildi.

İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanması halinde deneyimli savunmacı kariyerine Parma'da devam edecek. Fenerbahçe yönetiminin de oyuncunun ayrılığı sonrası kadro planlamasını buna göre şekillendirmesi bekleniyor.

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI

Diego Carlos, bu sezon Parma formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı.

Deneyimli stoper bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak belirtilen Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.