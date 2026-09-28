Roberto Carlos'un hayatı da, onu bütün dünyada ünlü yapan o öngörülemez şutlarından biri gibi bir anda yön değiştirdi. Hani şu süpersonik frikikleri... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilyalı efsanenin yaşamı da birdenbire başka bir yöne savruldu ve kendisinin anlattığı büyük bir mali felakete doğru ilerledi.
Sahte arkadaşlar, kurnaz menajerler ve fırsatçı aile üyeleri banka hesabını boşalttı. Brezilyalı futbol efsanesi parasız kaldı.
Hayatın insanı sorunlara çarptığında yarattığı etkiyle, bugün 53 yaşında olan bu ebedi delikanlının görüntüsü de yeniden şekilleniyor. Futbol sahalarında hiç büyümemiş bir çocuğun yüzüyle, her şaşkınlığa gülümseyerek dolaşan Roberto Carlos sanki bir anda yaşlanmış gibi. Kanatta aşağı yukarı koşmayı bıraktığından beri gökyüzünde artık yalnızca fırtınalar var.
KUPALAR VE ÇOCUKLAR
Roberto Carlos'un günlük hayatına ait rakamlara bakıldığında bile olağanüstü bir yaşam çıkıyor ortaya.
Kromozomlarla kupaların, kabuslarla aşkların, kusurlarla erdemlerin, kaygıyla geçirilen uykusuz gecelerle masaların üzerinde dans edilerek bitirilen gecelerin birbirine karıştığı bir hayat...
O halde derin bir nefes alıp rakamları sıralayalım:
7 farklı kadından dünyaya gelen ve kendisinin kabul ettiği 11 çocuk. 2 evlilik ve o evliliklerden kalan 2 hatıra fotoğrafı. Futbolcu olarak formasını giydiği 8 takım. Teknik direktörlük yaptığı ancak başarılı olamadığı 5 ekip. Müzesinde 25 kupa; bunların arasında Real Madrid ile kazandığı 3 Şampiyonlar Ligi ve Brezilya ile elde ettiği Dünya Kupası da var.
Brezilya Milli Takımı'yla 125 maça çıktı; bu alanda Cafu'nun ardından tarihin ikinci sırasında. 1997'de Lyon'da oynanan Fransa - Brezilya hazırlık maçındaki meşhur şutunun hızı saatte 137 kilometre olarak ölçüldü.
Real Madrid'de 11 yıl oynadı; onu Madrid'e isteyen isim Fabio Capello'ydu. Beyaz formayla 527 maça çıktı ve İspanya dışında doğmuş futbolcular arasında kulüp tarihinin en fazla maça çıkan ismi oldu.
1998, 2002 ve 2006 olmak üzere 3 Dünya Kupası'nda oynadı. 1994 Dünya Kupası'nı kaçırdığı için döktüğü gözyaşı ise çok daha fazlaydı; dönemin teknik direktörü onun yerine Branco'yu tercih etmişti.
Topun valfine vururken sol ayağının 3 parmağını kullanıyor, böylece topa tahmin edilmesi neredeyse imkansız bir falso veriyordu.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Garça kentinde yoksul bir ailede dünyaya geldi. 12 yaşındayken bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.
Massimo Moratti, 1995 yılında onu Inter'e transfer etmek için 10 milyar liret ödedi.
38 yaşında Anzhi'ye gitmeye karar verdiğinde ise kulübün sahibi Kerimov'dan 2.5 yıllık sözleşme için sezon başına 9 milyon Euro kazanacağı bir kontrat almayı başardı.
24 YIL YEŞİL SAHALARDA KALDI
Rakamlar devam ediyor...
1998 Dünya Kupası finalinden önce Ronaldo Fenomen'in yaşadığı sağlık sorununu ilk fark eden kişi Roberto Carlos'tu.
Fransa ile Brezilya arasındaki finalin arifesinde aynı odada uyudukları sırada Ronaldo'nun çıkardığı seslerle uyanıp yatağına dönen Roberto Carlos, yakın arkadaşının rahatsızlandığını gördü. Bunun epilepsi krizi olmadığı daha sonra anlaşılacaktı. Roberto Carlos'un kanının donduğu o anların yaklaşık 30 saniye sürdüğü anlatılıyor.
Futbola tamamen veda ettiğinde 42 yaşındaydı. Profesyonel futbolcu olarak geçirdiği süre ise 24 yıldı.
En iyi dönemlerinde 100 metreyi 11 saniyenin biraz altında koşabiliyordu.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en inanılmaz asistlerinden biri de ona ait. Real Madrid'in Bayer Leverkusen'i mağlup ederek kupaya uzandığı finalde Zinedine Zidane'ın attığı unutulmaz vole golünün asistini Roberto Carlos yapmıştı.
Alman televizyon kanalı ARD'nin ağır suçlamasına göre Roberto Carlos, 15 yaşındayken kas yapısını geliştirmek amacıyla doping kullanmaya başlamış ve dönemin tartışmalı Brezilyalı doktorlarından Julio Cesar Alves tarafından takip edilmişti. Roberto Carlos bu iddiaların tamamını reddetti ve dava açmakla tehdit etti. Ancak konu mahkemeye taşınmadan zamanla gündemden düştü.
VE SON OLARAK 160 MİLYON EURO
Roberto Carlos'un kendi tahminine göre futboldan kazandığı yaklaşık 160 milyon Euro banka hesabından alındı.
Bir anda yok olan bu servet, onu son derece zengin bir futbol yıldızından cebinde neredeyse hiç parası kalmayan bir isme dönüştürdü.
MALİ ÇÖKÜŞ
2025 yılının başında Roberto Carlos hakkında başka bir iddia daha ortaya atılmıştı.
İkinci eşinden ayrıldığı günlerde kalacak yer aradığı ve Real Madrid'den kulübün tesislerinde kendisine bir oda vermesini istediği öne sürülmüştü. Brezilyalı eski futbolcu bu iddiayı büyük bir öfkeyle hemen yalanladı. Ancak şimdi mali açıdan içine düştüğü zor durumu kendisi anlatıyor. Hayatında hiç hesapta olmayan bir duvara çarptığını kabul ediyor.
HAFIZALARA KAZINAN PARTİLER
Bugüne kadar her şeyin üstesinden geldi. Muhtemelen bu kez de bir yolunu bulacak.
Real Madrid yıllarında yakın arkadaşı Ronaldo'nun düzenlediği partilerin değişmez isimlerinden biriydi. İkili 1992'den beri birbirini tanıyordu; o dönemde ikisi de şöhret hayalleri kuran iki gençti.
Bu partilerden biri ise hafızalara kazındı.
Ronaldo'nun villasındaki bir organizasyonda futbolcular, eşleri ve sevgilileriyle birlikte gün batımında aperitiflerini içerken villanın kapısına bir otobüs geldi ve korna çalarak içeri girmek istedi.
Otobüsün içinde, Ronaldo'nun gece için davet ettiği yaklaşık 10 kadın bulunuyordu.
Roberto Carlos yıllar sonra Ronaldo ile dostluğunu anlatırken, "Onunla, iki eşimle geçirdiğimden daha fazla gece geçirdim" ifadelerini kullanmıştı.
Real Madrid'deki takım arkadaşlarının daha sonra anlattığına göre ortam bir anda oldukça garip bir hale geldi. Çünkü futbolcuların büyük bölümü partiye eşleriyle birlikte gelmişti. Bunun üzerine çoğu oyuncu hızla vedalaşıp villadan ayrıldı.
Geride kalanların Ronaldo ve Roberto Carlos olduğu anlatıldı. Bundan sonrası ise doğrulanması mümkün olmayan efsanelerin alanına giriyor.
Rivayete göre sayıca az olmalarına rağmen ikili moralini bozmadı ve "maçı uzatmalara kadar götürdü."
SOL AYAĞIN SIRRI
Ve elbette o meşhur sol ayak...
Roberto Carlos'un adeta yıldırım gibi çıkan şutlarının gücü, olağanüstü gelişmiş bacak kaslarından geliyordu. Bir trapezciyi andıran, mermer kadar sert bacaklarının çevresi sağ ve sol bacakta 66 ile 68 santimetre arasında değişiyordu.
Lyon'da attığı o meşhur frikikten yıllar sonra bir grup Fransız fizikçi, şutun sırrını çözmeye çalıştı.
Topun gücü, yer çekimi, hava direnci, mermilerin hareket dinamikleri ve daha birçok fiziksel unsur karşılaştırıldı. Amaç, o olağanüstü şutun nasıl ortaya çıktığını açıklayabilmekti.
Ancak bilim bile sonunda teslim oldu.
O şutun sırrı çözülemedi.
Roberto Carlos'un hayatındaki pek çok sırdan biri olarak kaldı.
Sahte arkadaşlar, kurnaz menajerler ve fırsatçı aile üyeleri banka hesabını boşalttı. Brezilyalı futbol efsanesi parasız kaldı.
Hayatın insanı sorunlara çarptığında yarattığı etkiyle, bugün 53 yaşında olan bu ebedi delikanlının görüntüsü de yeniden şekilleniyor. Futbol sahalarında hiç büyümemiş bir çocuğun yüzüyle, her şaşkınlığa gülümseyerek dolaşan Roberto Carlos sanki bir anda yaşlanmış gibi. Kanatta aşağı yukarı koşmayı bıraktığından beri gökyüzünde artık yalnızca fırtınalar var.
KUPALAR VE ÇOCUKLAR
Roberto Carlos'un günlük hayatına ait rakamlara bakıldığında bile olağanüstü bir yaşam çıkıyor ortaya.
Kromozomlarla kupaların, kabuslarla aşkların, kusurlarla erdemlerin, kaygıyla geçirilen uykusuz gecelerle masaların üzerinde dans edilerek bitirilen gecelerin birbirine karıştığı bir hayat...
O halde derin bir nefes alıp rakamları sıralayalım:
7 farklı kadından dünyaya gelen ve kendisinin kabul ettiği 11 çocuk. 2 evlilik ve o evliliklerden kalan 2 hatıra fotoğrafı. Futbolcu olarak formasını giydiği 8 takım. Teknik direktörlük yaptığı ancak başarılı olamadığı 5 ekip. Müzesinde 25 kupa; bunların arasında Real Madrid ile kazandığı 3 Şampiyonlar Ligi ve Brezilya ile elde ettiği Dünya Kupası da var.
Brezilya Milli Takımı'yla 125 maça çıktı; bu alanda Cafu'nun ardından tarihin ikinci sırasında. 1997'de Lyon'da oynanan Fransa - Brezilya hazırlık maçındaki meşhur şutunun hızı saatte 137 kilometre olarak ölçüldü.
Real Madrid'de 11 yıl oynadı; onu Madrid'e isteyen isim Fabio Capello'ydu. Beyaz formayla 527 maça çıktı ve İspanya dışında doğmuş futbolcular arasında kulüp tarihinin en fazla maça çıkan ismi oldu.
1998, 2002 ve 2006 olmak üzere 3 Dünya Kupası'nda oynadı. 1994 Dünya Kupası'nı kaçırdığı için döktüğü gözyaşı ise çok daha fazlaydı; dönemin teknik direktörü onun yerine Branco'yu tercih etmişti.
Topun valfine vururken sol ayağının 3 parmağını kullanıyor, böylece topa tahmin edilmesi neredeyse imkansız bir falso veriyordu.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Garça kentinde yoksul bir ailede dünyaya geldi. 12 yaşındayken bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.
Massimo Moratti, 1995 yılında onu Inter'e transfer etmek için 10 milyar liret ödedi.
38 yaşında Anzhi'ye gitmeye karar verdiğinde ise kulübün sahibi Kerimov'dan 2.5 yıllık sözleşme için sezon başına 9 milyon Euro kazanacağı bir kontrat almayı başardı.
24 YIL YEŞİL SAHALARDA KALDI
Rakamlar devam ediyor...
1998 Dünya Kupası finalinden önce Ronaldo Fenomen'in yaşadığı sağlık sorununu ilk fark eden kişi Roberto Carlos'tu.
Fransa ile Brezilya arasındaki finalin arifesinde aynı odada uyudukları sırada Ronaldo'nun çıkardığı seslerle uyanıp yatağına dönen Roberto Carlos, yakın arkadaşının rahatsızlandığını gördü. Bunun epilepsi krizi olmadığı daha sonra anlaşılacaktı. Roberto Carlos'un kanının donduğu o anların yaklaşık 30 saniye sürdüğü anlatılıyor.
Futbola tamamen veda ettiğinde 42 yaşındaydı. Profesyonel futbolcu olarak geçirdiği süre ise 24 yıldı.
En iyi dönemlerinde 100 metreyi 11 saniyenin biraz altında koşabiliyordu.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en inanılmaz asistlerinden biri de ona ait. Real Madrid'in Bayer Leverkusen'i mağlup ederek kupaya uzandığı finalde Zinedine Zidane'ın attığı unutulmaz vole golünün asistini Roberto Carlos yapmıştı.
Alman televizyon kanalı ARD'nin ağır suçlamasına göre Roberto Carlos, 15 yaşındayken kas yapısını geliştirmek amacıyla doping kullanmaya başlamış ve dönemin tartışmalı Brezilyalı doktorlarından Julio Cesar Alves tarafından takip edilmişti. Roberto Carlos bu iddiaların tamamını reddetti ve dava açmakla tehdit etti. Ancak konu mahkemeye taşınmadan zamanla gündemden düştü.
VE SON OLARAK 160 MİLYON EURO
Roberto Carlos'un kendi tahminine göre futboldan kazandığı yaklaşık 160 milyon Euro banka hesabından alındı.
Bir anda yok olan bu servet, onu son derece zengin bir futbol yıldızından cebinde neredeyse hiç parası kalmayan bir isme dönüştürdü.
MALİ ÇÖKÜŞ
2025 yılının başında Roberto Carlos hakkında başka bir iddia daha ortaya atılmıştı.
İkinci eşinden ayrıldığı günlerde kalacak yer aradığı ve Real Madrid'den kulübün tesislerinde kendisine bir oda vermesini istediği öne sürülmüştü. Brezilyalı eski futbolcu bu iddiayı büyük bir öfkeyle hemen yalanladı. Ancak şimdi mali açıdan içine düştüğü zor durumu kendisi anlatıyor. Hayatında hiç hesapta olmayan bir duvara çarptığını kabul ediyor.
HAFIZALARA KAZINAN PARTİLER
Bugüne kadar her şeyin üstesinden geldi. Muhtemelen bu kez de bir yolunu bulacak.
Real Madrid yıllarında yakın arkadaşı Ronaldo'nun düzenlediği partilerin değişmez isimlerinden biriydi. İkili 1992'den beri birbirini tanıyordu; o dönemde ikisi de şöhret hayalleri kuran iki gençti.
Bu partilerden biri ise hafızalara kazındı.
Ronaldo'nun villasındaki bir organizasyonda futbolcular, eşleri ve sevgilileriyle birlikte gün batımında aperitiflerini içerken villanın kapısına bir otobüs geldi ve korna çalarak içeri girmek istedi.
Otobüsün içinde, Ronaldo'nun gece için davet ettiği yaklaşık 10 kadın bulunuyordu.
Roberto Carlos yıllar sonra Ronaldo ile dostluğunu anlatırken, "Onunla, iki eşimle geçirdiğimden daha fazla gece geçirdim" ifadelerini kullanmıştı.
Real Madrid'deki takım arkadaşlarının daha sonra anlattığına göre ortam bir anda oldukça garip bir hale geldi. Çünkü futbolcuların büyük bölümü partiye eşleriyle birlikte gelmişti. Bunun üzerine çoğu oyuncu hızla vedalaşıp villadan ayrıldı.
Geride kalanların Ronaldo ve Roberto Carlos olduğu anlatıldı. Bundan sonrası ise doğrulanması mümkün olmayan efsanelerin alanına giriyor.
Rivayete göre sayıca az olmalarına rağmen ikili moralini bozmadı ve "maçı uzatmalara kadar götürdü."
SOL AYAĞIN SIRRI
Ve elbette o meşhur sol ayak...
Roberto Carlos'un adeta yıldırım gibi çıkan şutlarının gücü, olağanüstü gelişmiş bacak kaslarından geliyordu. Bir trapezciyi andıran, mermer kadar sert bacaklarının çevresi sağ ve sol bacakta 66 ile 68 santimetre arasında değişiyordu.
Lyon'da attığı o meşhur frikikten yıllar sonra bir grup Fransız fizikçi, şutun sırrını çözmeye çalıştı.
Topun gücü, yer çekimi, hava direnci, mermilerin hareket dinamikleri ve daha birçok fiziksel unsur karşılaştırıldı. Amaç, o olağanüstü şutun nasıl ortaya çıktığını açıklayabilmekti.
Ancak bilim bile sonunda teslim oldu.
O şutun sırrı çözülemedi.
Roberto Carlos'un hayatındaki pek çok sırdan biri olarak kaldı.