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Irving: "Çapraz bağımı yırtmak belki de başıma gelen en iyi şeydi"

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, 19 ay önce yaşadığı sol diz ön çapraz bağ sakatlığının ardından fiziksel olarak hiçbir kısıtlamasının kalmadığını söyledi. Irving, sahalardan uzak geçirdiği dönemin kendisine düşünme fırsatı verdiğini belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Irving: 'Çapraz bağımı yırtmak belki de başıma gelen en iyi şeydi'
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Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, 19 ay önce yaşadığı sol diz ön çapraz bağ sakatlığının ardından fiziksel olarak hiçbir kısıtlamasının kalmadığını söyledi. Irving, sahalardan uzak geçirdiği dönemin kendisine düşünme fırsatı verdiğini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımının medya gününde konuşan 34 yaşındaki guard, "Sahaya çıkıp gerekeni yapmaya hazırım" dedi. Performansına ilişkin soru işaretlerinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Irving, yeniden takım arkadaşlarıyla oynamayı ve neler yapabildiğini göstermeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti: "Bu, bisiklete binmek gibi."

Irving, 3 Mart 2025'te yaşadığı sakatlıktan bu yana basının karşısına ilk kez çıktı. Sakatlığı "Belki de başıma gelen en iyi şeydi" sözleriyle değerlendiren yıldız oyuncu, bu sürede yalnızca basketbolcu olarak değil, insan olarak da nasıl gelişmek istediğini düşündüğünü anlattı. Daha iyi bir lider ve iletişimci olmak istediğini söyleyen Irving, "Sonunda 34 yaşında olduğum gibi davranmaya başladım" ifadesini kullandı.

Mavericks'ın yeni başkanı Masai Ujiri de Irving'in sağlık açısından hazır olduğunu belirtti. Dallas, geçen sezonu 26-56'lık dereceyle tamamlamasının ardından yönetim ve teknik kadroda değişime gitmişti. Mayıs ayında göreve gelen Ujiri, haziran sonunda Jason Kidd'in yerine Dusty May'i başantrenörlüğe getirdi.

Irving bu sezon, geçen sezon oy birliğiyle Yılın Çaylağı seçilen Cooper Flagg ile ilk kez birlikte oynayacak. Flagg ile gelişme fırsatını heyecanla beklediğini söyleyen Irving, "Üst düzey basketbolcuları yaşları ne olursa olsun aynı sahaya koyduğunuzda maç kazanırlar" dedi. Flagg de yaz boyunca birlikte yaptıkları çalışmaların aralarındaki uyumu geliştirmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Dallas, sezon öncesindeki ilk iki maçını 9 Ekim'den itibaren Çin'in Makao kentinde Houston Rockets'a karşı oynayacak. Mavericks'ın normal sezondaki ilk rakibi de 21 Ekim'de yine Houston olacak.

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