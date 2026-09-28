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Adam Idah'a ırkçı tezahürat: UEFA soruşturma açmayacak

İrlandalı futbolcu Adam Idah'ın, İsrailli taraftarların ırkçı tezahüratına maruz kaldığı belirtildi. UEFA'nın ise maç sırasında gerekli prosedürün uygulanmadığı gerekçesiyle olay hakkında soruşturma açmayacağı bildirildi.

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Açık
calendar 28 Eylül 2026 13:13
Haber: Sporx.com
Adam Idah'a ırkçı tezahürat: UEFA soruşturma açmayacak
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İrlandalı futbolcu Adam Idah, İsrailli taraftarların ırkçı tezahüratına maruz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsrailli taraftarların, Idah topu her aldığında maymun sesleri çıkardığı belirtildi.

UEFA SORUŞTURMA AÇMAYACAK

UEFA ise maç sırasında gerekli prosedürün uygulanmadığı gerekçesiyle olay hakkında soruşturma açılmayacağını İrlanda tarafına bildirdi.

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