Adam Idah'a ırkçı tezahürat: UEFA soruşturma açmayacak

İrlandalı futbolcu Adam Idah, İsrailli taraftarların ırkçı tezahüratına maruz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsrailli taraftarların, Idah topu her aldığında maymun sesleri çıkardığı belirtildi.
UEFA SORUŞTURMA AÇMAYACAK
UEFA ise maç sırasında gerekli prosedürün uygulanmadığı gerekçesiyle olay hakkında soruşturma açılmayacağını İrlanda tarafına bildirdi.
UEFA SORUŞTURMA AÇMAYACAK
UEFA ise maç sırasında gerekli prosedürün uygulanmadığı gerekçesiyle olay hakkında soruşturma açılmayacağını İrlanda tarafına bildirdi.
🤬UEFA bariz, açık, net ırkçılığı soruşturmayacak!
👉İsrailli taraftarlar, İrlandalı futbolcu Adam Idah topu aldığında maymun sesleri çıkardı. UEFA, maçta gerekli prosedürün uygulanmaması nedeniyle soruşturulma açılmayacağını İrlanda'ya bildirdi.pic.twitter.com/YTCwpQwdl9
— Sporx (@sporx) September 28, 2026