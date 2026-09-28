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Gürcistan'da yenilgi sonrası Sagnol dönemi sona erdi!

Gürcistan Futbol Federasyonu, Kuzey İrlanda karşısında alınan Uluslar Ligi mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Willy Sagnol ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 13:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Gürcistan'da yenilgi sonrası Sagnol dönemi sona erdi!
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Gürcistan Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliği yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gürcistan Futbol Federasyonu, Kuzey İrlanda karşısında sahasında alınan Uluslar Ligi mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Willy Sagnol'un görevine son verildiğini açıkladı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR SVANADZE

Gürcistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Ramaz Svanadze oldu.

Svanadze, son beş yıldır Gürcistan U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Gürcistan Futbol Federasyonu, Ramaz Svanadze ile 2028 yılının sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

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