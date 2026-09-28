Messi'den ağızları açık bırakan frikik golü! Tarihe geçmesine üç gol kaldı

MLS'in 27. hafta mücadelesinde Columbus ile Inter Miami karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Inter Miami müsabakayı 2-1 kaybetti ancak geceye Lionel Messi'nin attığı enfes frikik golü damga vurdu.
MESSI'DEN 76. FRİKİK GOLÜ
Lionel Messi'nin dar açıdan uzak köşeye gönderdiği frikik golü gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Lionel Messi böylece kariyerinin 76. frikik golünü kaydetmiş oldu.
Öte yandan Messi, futbol tarihinin en fazla frikik golü atan futbolcuları listesinde zirveye bir adım daha yaklaştı. Arjantinli yıldız 2 frikik golü daha atması halinde rekora ortak, 3 serbest vuruşta daha ağları bulması durumunda ise rekorun tek sahibi olacak.
Futbol tarihinin en fazla frikik golü atan futbolcuları listesi şöyle:
1-Marcelinho Carioca: 78 gol
2-Lionel Messi: 76 gol
3-Jair Rosa Pinto: 74 gol
4-Roberto Dinamite: 73 gol
5-Juninho: 72 gol
5-Sinisa Mihajlovic: 72 gol
MESSI'DEN 76. FRİKİK GOLÜ
Lionel Messi'nin dar açıdan uzak köşeye gönderdiği frikik golü gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Lionel Messi böylece kariyerinin 76. frikik golünü kaydetmiş oldu.
ZİRVEYE 3 GOL KALDI
WOW! Messi from a near-impossible angle. 😱 pic.twitter.com/h525T5Ey3i
— Major League Soccer (@MLS) September 27, 2026
Öte yandan Messi, futbol tarihinin en fazla frikik golü atan futbolcuları listesinde zirveye bir adım daha yaklaştı. Arjantinli yıldız 2 frikik golü daha atması halinde rekora ortak, 3 serbest vuruşta daha ağları bulması durumunda ise rekorun tek sahibi olacak.
Futbol tarihinin en fazla frikik golü atan futbolcuları listesi şöyle:
1-Marcelinho Carioca: 78 gol
2-Lionel Messi: 76 gol
3-Jair Rosa Pinto: 74 gol
4-Roberto Dinamite: 73 gol
5-Juninho: 72 gol
5-Sinisa Mihajlovic: 72 gol