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Aziz Yıldırım'dan Kante'nin maliyeti için açıklama!

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Aziz Yıldırım, N'Golo Kante'nin transfer maliyetine ilişkin rakamlar paylaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 15:58 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 16:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan Kante'nin maliyeti için açıklama!
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Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısında söz alan kulüp başkanı Aziz Yıldırım, kulübün transfer harcamalarını değerlendirdi. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Sidiki Cherif ve Mert Günok'un maliyetinin toplam 200 milyon euro olduğunu söyleyen Yıldırım, özellikle Kante için ödenen tutarlara dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "MALİYETİ 70 MİLYON EURO"

Kante'nin performansına yönelik bir eleştirisi olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Yalnız maliyeti 70 milyon euro Kante'nin! Çocuğun futbolculuğuna bir şey söylemiyorum, söylersem çarpılırım. Ben ezbere konuşmam" ifadelerini kullandı.

MAAŞ, İMZA PARASI VE VERGİYE DİKKAT ÇEKTİ

Yıldırım, Kante için maaş ve imza parası toplamının 41 milyon 900 bin euro olduğunu ileri sürdü. Buna 5 milyon euro bonservis ve menajer ödemelerinin de eklendiğini söyleyen Yıldırım, "Menajer 3 milyon 200 bin, 3 milyon daha diyor menajer. Topla, topla! Nereye geldin! Bırak abi! Yüzde 40 da vergi koyacaksın, devlet alıyor" dedi.

Aziz Yıldırım, açıklamasını "Yaptıklarını bilmiyormuş gibi konuşuyorlar!" sözleriyle tamamladı. 

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