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Trabzonspor Berke Özer için harekete geçti

Trabzonspor'un Lille forması giyen Berke Özer için transfer girişimlerine başladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 13:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor Berke Özer için harekete geçti
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Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde kaleci transferi için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Berke Özer'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

LILLE İLE MASAYA OTURULDU

Trabzonspor yönetiminin yetkilendirdiği bir menajerin Lille yetkilileriyle bir araya geldiği ve Berke Özer için teklif ilettiği belirtildi.

Fransız ekibinin 26 yaşındaki kalecinin ayrılığına sıcak bakmadığı ancak Berke'nin kendisine sunulan şartlar nedeniyle Trabzonspor seçeneğine olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

DEVRE ARASINDA YENİ GELİŞME OLABİLİR

Bordo-mavililerin girişimlerini sürdürdüğü ve ara transfer döneminde konuyla ilgili somut gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.

Berke Özer'in Trabzonspor'a transfer olması halinde yeniden A Milli Takım formasını giymeyi hedeflediği de aktarıldı.

BU SEZON 5 MAÇTA 3 KEZ KALESİNİ KAPATTI

Fransa'da "Yılın en iyi kalecisi" seçildiği belirtilen Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 5 karşılaşmaya çıktı.

1.91 boyundaki file bekçisi, bu maçların 3'ünde kalesini gole kapattı.

12 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ

Berke Özer'in piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

26 yaşındaki kalecinin Lille ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

Berke Özer, kariyerinde Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Eyüpspor, Ümraniyespor ve Lille formaları giydi.

Trabzonspor'un Berke Özer için temaslarını sürdürdüğü ve transferde Lille'in vereceği kararın belirleyici olacağı kaydedildi.

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