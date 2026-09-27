Trabzonspor Berke Özer için harekete geçti

Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde kaleci transferi için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Berke Özer'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
LILLE İLE MASAYA OTURULDU
Trabzonspor yönetiminin yetkilendirdiği bir menajerin Lille yetkilileriyle bir araya geldiği ve Berke Özer için teklif ilettiği belirtildi.
Fransız ekibinin 26 yaşındaki kalecinin ayrılığına sıcak bakmadığı ancak Berke'nin kendisine sunulan şartlar nedeniyle Trabzonspor seçeneğine olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
DEVRE ARASINDA YENİ GELİŞME OLABİLİR
Bordo-mavililerin girişimlerini sürdürdüğü ve ara transfer döneminde konuyla ilgili somut gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.
Berke Özer'in Trabzonspor'a transfer olması halinde yeniden A Milli Takım formasını giymeyi hedeflediği de aktarıldı.
BU SEZON 5 MAÇTA 3 KEZ KALESİNİ KAPATTI
Fransa'da "Yılın en iyi kalecisi" seçildiği belirtilen Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 5 karşılaşmaya çıktı.
1.91 boyundaki file bekçisi, bu maçların 3'ünde kalesini gole kapattı.
12 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ
Berke Özer'in piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
26 yaşındaki kalecinin Lille ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIMDA OYNADI
Berke Özer, kariyerinde Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Eyüpspor, Ümraniyespor ve Lille formaları giydi.
Trabzonspor'un Berke Özer için temaslarını sürdürdüğü ve transferde Lille'in vereceği kararın belirleyici olacağı kaydedildi.
LILLE İLE MASAYA OTURULDU
Trabzonspor yönetiminin yetkilendirdiği bir menajerin Lille yetkilileriyle bir araya geldiği ve Berke Özer için teklif ilettiği belirtildi.
Fransız ekibinin 26 yaşındaki kalecinin ayrılığına sıcak bakmadığı ancak Berke'nin kendisine sunulan şartlar nedeniyle Trabzonspor seçeneğine olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
DEVRE ARASINDA YENİ GELİŞME OLABİLİR
Bordo-mavililerin girişimlerini sürdürdüğü ve ara transfer döneminde konuyla ilgili somut gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.
Berke Özer'in Trabzonspor'a transfer olması halinde yeniden A Milli Takım formasını giymeyi hedeflediği de aktarıldı.
BU SEZON 5 MAÇTA 3 KEZ KALESİNİ KAPATTI
Fransa'da "Yılın en iyi kalecisi" seçildiği belirtilen Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 5 karşılaşmaya çıktı.
1.91 boyundaki file bekçisi, bu maçların 3'ünde kalesini gole kapattı.
12 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ
Berke Özer'in piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
26 yaşındaki kalecinin Lille ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIMDA OYNADI
Berke Özer, kariyerinde Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Eyüpspor, Ümraniyespor ve Lille formaları giydi.
Trabzonspor'un Berke Özer için temaslarını sürdürdüğü ve transferde Lille'in vereceği kararın belirleyici olacağı kaydedildi.