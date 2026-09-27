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Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Kulübü'nde Sadettin Saran ve yönetim kurulu, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki mali döneme ilişkin faaliyetleri nedeniyle oy çokluğuyla ibra edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 13:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
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Fenerbahçe Kulübü'nde Sadettin Saran ve yönetim kurulu, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki mali döneme ilişkin faaliyetleri nedeniyle oy çokluğuyla ibra edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oylama öncesinde söz alan Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullanacağını açıkladı.

"BEN İBRA EDECEĞİM, LÜTFEN SİZ DE EDİN"

Yıldırım, "Sabah buraya gelirken düşüncem böyle değildi. Geçen toplantıda da muhakkak herkesin ibra edilmesi gerektiğini, geleceğe dönük kulübümüzde böyle bir imaj oluşmaması gerektiğini söylemiştim. Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizden de rica ediyorum." dedi.

"NASIL ÇÖZECEKLERSE ÇÖZSÜNLER"

Yıldırım ayrıca, "Kante'den dolayı 3 milyon ödeme var, üstlerine alacaklar, nasıl çözeceklerse çözsünler." ifadelerini kullandı.

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