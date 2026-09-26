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Gabigol için Süper Lig iddiası!

Gabigol'ün, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Süper Lig'in büyük kulüplerinde forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylï¿½l 2026 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gabigol için Süper Lig iddiası!
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Ocak ayında Cruzeiro'dan Santos'a kiralık olarak transfer olan Gabigol'ün geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Son 1 yılda iki kulüpte toplam 42 karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki Brezilyalı forvet, 21 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Gabigol'ün başarılı performansının ardından transfer söylentileri de yeniden gündeme geldi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Brezilya basınından Placar'ın haberine göre Gabigol, kariyerini daha az rekabetçi liglerde sürdürmek yerine Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Haberde, Brezilyalı golcünün ABD, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi liglerde oynamak için ülkesinden ayrılma fikrine olumlu yaklaşmadığı belirtildi.

Gabigol'ün özellikle Türkiye pazarını çekici bulduğu ve Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray gibi büyük kulüplerden birinde forma giymenin kendisi için ilginç bir deneyim olabileceğini düşündüğü aktarıldı.

TARAFTAR ATMOSFERİ ETKİLİYOR

Haberde, Brezilyalı forvetin Türkiye'deki büyük kulüplerin yoğun taraftar desteği ve atmosferinden etkilendiği ifade edildi.

Gabigol'ün bu nedenle kariyerinin ilerleyen döneminde Süper Lig'de forma giyme ihtimaline sıcak baktığı öne sürüldü.

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