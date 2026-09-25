Dusan Alimpijevic: 'İlk maçımızda böyle gözükmemeliydik'

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Valencia Basket maçının ardından açıklamlarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İLK MAÇIMIZDA BÖYLE GÖZÜKMEMELİYDİK"
Alimpijevic, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası yapmak istediğimiz savunmanın çok uzağındayız. İlk EuroLeague maçımızda böyle gözükmemeliydik. Özellikle de taraftarlarımızın önünde.
Buraya gelip takımımızı ve bu oyuncu grubunu destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum.
Bundan sonraki süreçte savunmada çok daha sert ve çok daha iyi olmak zorundayız. Sahada bundan çok daha farklı bir yüz göstermemiz gerekiyor."
Alimpijevic, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası yapmak istediğimiz savunmanın çok uzağındayız. İlk EuroLeague maçımızda böyle gözükmemeliydik. Özellikle de taraftarlarımızın önünde.
Buraya gelip takımımızı ve bu oyuncu grubunu destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum.
Bundan sonraki süreçte savunmada çok daha sert ve çok daha iyi olmak zorundayız. Sahada bundan çok daha farklı bir yüz göstermemiz gerekiyor."