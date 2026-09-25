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Beşiktaş'ın Valencia karşısındaki geri dönüşü galibiyete yetmedi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylï¿½l 2026 22:06 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylï¿½l 2026 22:23
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın Valencia karşısındaki geri dönüşü galibiyete yetmedi
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Basketbol EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk maçında Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla EuroLeague'e 13 sezon sonra katılan siyah-beyazlılar, sezona yenilgiyle başladı. Geçen sezon Dörtlü Final'de mücadele eden İspanyol ekibi ise organizasyona kazanarak start verdi.

Beşiktaş, Valencia Basket karşısında maça Zizic'in sertbest atış isabetleriyle giriş yaptı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk 5 dakikayı 13-11 önde kapatan siyah-beyazlılar, 9. dakikayı da 27-21 üstün geçti. Son bölümde top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında peş peşe basketler bulan İspanyol ekibi, birinci periyodu 28-27 önde tamamladı.

İkinci çeyrek de başabaş bir oyuna sahne oldu. Beşiktaş, karşısında Shorts ve Taylor ile etkili olan Valencia Basket, 19. dakikayı 52-48 önde geçti. Skor avantajını koruyan konuk takım, soyunma odasına 54-51 üstün girdi.

Valencia Basket, ikinci yarıya Shorts'un üst üste kaydettiği dış atış isabetleriyle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan İspanyol ekibi, hücumda ritmini bulmakta zorlanan Beşiktaş karşısında 25. dakikayı 70-62 önde geçti. Konuk ekip, final periyoduna 10 sayılık (71-81) avantajla gitti. 

Son çeyreğe taraftarının desteğini arkasına alarak giren Beşiktaş, üst üste kaydedilen üç sayılık basketlerle 32. dakikada farkı 3 sayıya (80-83) indirdi. Berk Uğurlu'nun bu periyotta takıma verdiği enerjiyle hücumda ritmini bulan siyah-beyazlılar, kaptan Morgan'ın üçlüğüyle 34. dakikada eşitliği yakaladı: 86-86. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş, Omoruyi'nin çizgiden bulduğu isabetlerle 88-86 öne geçti. Valencia Basket, topu iyi paylaşan siyah-beyazlı takım karşısında arka arkaya pas hataları yaptı. Yüksek tempoda oynanan çeyrekte takımlar son 2 dakikaya 94-94'lük eşitlikle girdi. Konuk ekip, son bölümde Shorts'un turnikesiyle 96-94 üstünlüğü eline aldı. Beşiktaş, önce serbest atış çizgisinde Omoruyi ile son hücumda da Nowell ile isabet bulamadı ve Valencia Basket, mücadeleyi 96-94 kazandı.

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takımın eski oyuncularından Jonah Mathews'e hatıra forma takdim edildi.

Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

Beşiktaş: Jeffries, Dejulius 4, Nowell 17, Omoruyi 17, Zizic 4, Dotson 9, Brown 7, Gabriel 6, Morgan 15, Wilbekin 12, Berk Uğurlu 3

Valencia Basket: Reuvers 5, Taylor 12, Shorts 26, Saint-Supery 7, Osetkowski 1, Puerto, Moore 2, Brooks 10, Sako 10, Mirotic 13, Cardenas, Rivero 10

1. Periyot: 27-28

Devre: 51-54

3. Periyot: 71-81

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