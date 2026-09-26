Zidane maç sonu açıkladı: 'Kötü bir haberim var...'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, hem mücadeleyi hem de Kylian Mbappe'nin durumunu değerlendirdi.
"MBAPPE'NİN DURUMU İYİ DEĞİL"
Zidane, Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kylian Mbappe'nin durumu iyi değil. Real Madrid'e dönmesi gerekecek. Gol vuruşu yaptığı sırada bacağında aşırı gerilme oldu."
"TÜRKİYE'DE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
Fransız teknik adam, karşılaşmanın atmosferine ve takımının performansına ilişkin şunları söyledi:
"Çok duygusal bir maçtı. Başarılı bir ilk maç oldu. Zorlu bir atmosferde Türkiye'ye gelip oynamak hiç kolay değil. Takım gereken mücadeleyi çıkardı. İyi oynadık, rakibe oldukça yüksek bir pres uyguladık. Sadece üç buçuk antrenman yapmış olmamıza rağmen pek çok ilginç şey gördüm. Bu umut verici. Oyuncularımın yaptıklarından memnunum. Herkesi görmek güzeldi."
"BURADA ÖZEL BİR ŞEY YAŞANDI"
Zidane, Fransa Milli Takımı'na dönüşüyle ilgili duygularını da şöyle anlattı:
"Çok duygusal bir maçtı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Uzun zamandır Fransa Milli Takımı'na dönmemiştim. Burada özel bir şey yaşandı. Anın tadını çıkardım."
"TÜRKİYE'DE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
Zorlu bir atmosferde oynadıklarını belirten Zidane, "Kazandık, zor bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Türkiye'ye gelip oynamak hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.
"MBAPPE'NİN DURUMU İYİ DEĞİL"
Mbappe'nin sakatlığına değinen Zidane, "Kylian Mbappe'nin durumu iyi değil. Real Madrid'e dönmesi gerekecek." dedi.
Topa sahip olduklarında daha iyi oynadıklarını söyleyen Zidane, "Oyun güzeldi, teknik oyun olarak topa sahip olduğumuzda daha iyi oynuyoruz. Topsuz oyunu da iyi oynamalıyız. Türkler çok iyi oynadı. Topsuz oyunda presi çalışmalıyız. Sonraki Belçika maçı, yeni bir maç olacak. O maçta daha iyi oynamalıyız." sözlerini sarf etti.
"MANU KONE ÇOK ÇOK İYİYDİ"
Oyuncularının performansını da değerlendiren Zidane, "Manu Kone çok çok iyiydi. Çok top kaptı, akıllı bir oyuncu. Dembele de çok akıllı bir oyuncu. Hiç endişem yok. Takımın genelinden çok memnunum. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'Yİ ANALİZ ETTİK"
Türkiye'nin oyun planına da değinen Zidane, şöyle konuştu:
"Türkiye'yi analiz ettik. İki seçenek vardı. Türkiye ikinci seçeneği, üçlü defansı seçti. Üçlü savunmaya karşı kanatlara top atarak ilerlemeye çalıştık. Türkiye çok iyi bir takım. Fiziksel oynadılar. Karşılık vermek istedik. Oyun düzenimizi de hiç bozmadık."
Takım ruhunun galibiyette etkili olduğunu vurgulayan Zidane, sözlerini şöyle tamamladı:
"Günümüz çok uzun sürdü. Gün boyu bu maçı bekledik. Maçtan çok keyif aldık. Takımda mutlu bir ruh var. Takım ruhuyla da bugün bu maçı kazandık. İlk maçı kazanmak mutluluk veriyor ama 3.5 antrenman yaptık. Daha çok işimiz var. Kazandık, keyfini çıkaracağız ve dinleneceğiz. Ardından Belçika maçına çıkacağız."
"MBAPPE'NİN DURUMU İYİ DEĞİL"
Zidane, Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kylian Mbappe'nin durumu iyi değil. Real Madrid'e dönmesi gerekecek. Gol vuruşu yaptığı sırada bacağında aşırı gerilme oldu."
"TÜRKİYE'DE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
Fransız teknik adam, karşılaşmanın atmosferine ve takımının performansına ilişkin şunları söyledi:
"Çok duygusal bir maçtı. Başarılı bir ilk maç oldu. Zorlu bir atmosferde Türkiye'ye gelip oynamak hiç kolay değil. Takım gereken mücadeleyi çıkardı. İyi oynadık, rakibe oldukça yüksek bir pres uyguladık. Sadece üç buçuk antrenman yapmış olmamıza rağmen pek çok ilginç şey gördüm. Bu umut verici. Oyuncularımın yaptıklarından memnunum. Herkesi görmek güzeldi."
"BURADA ÖZEL BİR ŞEY YAŞANDI"
Zidane, Fransa Milli Takımı'na dönüşüyle ilgili duygularını da şöyle anlattı:
"Çok duygusal bir maçtı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Uzun zamandır Fransa Milli Takımı'na dönmemiştim. Burada özel bir şey yaşandı. Anın tadını çıkardım."
"TÜRKİYE'DE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
Zorlu bir atmosferde oynadıklarını belirten Zidane, "Kazandık, zor bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Türkiye'ye gelip oynamak hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.
"MBAPPE'NİN DURUMU İYİ DEĞİL"
Mbappe'nin sakatlığına değinen Zidane, "Kylian Mbappe'nin durumu iyi değil. Real Madrid'e dönmesi gerekecek." dedi.
Topa sahip olduklarında daha iyi oynadıklarını söyleyen Zidane, "Oyun güzeldi, teknik oyun olarak topa sahip olduğumuzda daha iyi oynuyoruz. Topsuz oyunu da iyi oynamalıyız. Türkler çok iyi oynadı. Topsuz oyunda presi çalışmalıyız. Sonraki Belçika maçı, yeni bir maç olacak. O maçta daha iyi oynamalıyız." sözlerini sarf etti.
"MANU KONE ÇOK ÇOK İYİYDİ"
Oyuncularının performansını da değerlendiren Zidane, "Manu Kone çok çok iyiydi. Çok top kaptı, akıllı bir oyuncu. Dembele de çok akıllı bir oyuncu. Hiç endişem yok. Takımın genelinden çok memnunum. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'Yİ ANALİZ ETTİK"
Türkiye'nin oyun planına da değinen Zidane, şöyle konuştu:
"Türkiye'yi analiz ettik. İki seçenek vardı. Türkiye ikinci seçeneği, üçlü defansı seçti. Üçlü savunmaya karşı kanatlara top atarak ilerlemeye çalıştık. Türkiye çok iyi bir takım. Fiziksel oynadılar. Karşılık vermek istedik. Oyun düzenimizi de hiç bozmadık."
Takım ruhunun galibiyette etkili olduğunu vurgulayan Zidane, sözlerini şöyle tamamladı:
"Günümüz çok uzun sürdü. Gün boyu bu maçı bekledik. Maçtan çok keyif aldık. Takımda mutlu bir ruh var. Takım ruhuyla da bugün bu maçı kazandık. İlk maçı kazanmak mutluluk veriyor ama 3.5 antrenman yaptık. Daha çok işimiz var. Kazandık, keyfini çıkaracağız ve dinleneceğiz. Ardından Belçika maçına çıkacağız."