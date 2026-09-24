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David Alaba'nın yeni takımı belli oldu!

5 yıllık Real Madrid macerasını tamamlayan David Alaba'nın yeni adresi belli oldu

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 14:42
Fotoğraf: Imago
David Alaba'nın yeni takımı belli oldu!
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En son kariyerinde Real Madrid forması giyen David Alaba, Serie A ekibi Udinese'ye transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, David Alaba transferini resmen açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Avusturyalı savunma oyuncusunun yeni Udinese futbolcusu olduğu duyuruldu. 

DÜN ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Udinese'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alaba ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tarafların sözlü anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Transferin tamamlanmasının ardından İtalyan ekibi, 34 yaşındaki futbolcuyu resmi olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Alaba, kariyerinde Bayern Münih ve Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydikten sonra Serie A'da yeni bir maceraya başlayacak.

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