Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague ilk haftasında cuma günü sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Avrupa Ligi'ne "wild card" ile davet edilen siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra yer alacağı organizasyona taraftarı önünde kazanarak galibiyetle başlamayı hedefliyor.
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EUROLEAGUE'DEKİ 25. MAÇ
Siyah-beyazlı basketbol takımı, cuma günü oynayacağı Valencia Basket müsabakasıyla EuroLeague'de 25. maçına çıkacak.
Kulüp tarihinde bir kez EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, 2012-2013'teki macerasında 7 galibiyet, 17 yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlılar, o dönemki formatta "top 16 turu"nda organizasyona veda etmişti.
Avrupa Ligi'ne "wild card" ile davet edilen siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra yer alacağı organizasyona taraftarı önünde kazanarak galibiyetle başlamayı hedefliyor.
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!
EUROLEAGUE'DEKİ 25. MAÇ
Siyah-beyazlı basketbol takımı, cuma günü oynayacağı Valencia Basket müsabakasıyla EuroLeague'de 25. maçına çıkacak.
Kulüp tarihinde bir kez EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, 2012-2013'teki macerasında 7 galibiyet, 17 yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlılar, o dönemki formatta "top 16 turu"nda organizasyona veda etmişti.