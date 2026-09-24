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Beşiktaş, EuroLeague'de Valencia Basket ile başlıyor!

Beşiktaş, ikinci kez mücadele edeceği EuroLeague'de sezona Valencia Basket maçı ile başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 13:52
Haber: AA
Beşiktaş, EuroLeague'de Valencia Basket ile başlıyor!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague ilk haftasında cuma günü sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Avrupa Ligi'ne "wild card" ile davet edilen siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra yer alacağı organizasyona taraftarı önünde kazanarak galibiyetle başlamayı hedefliyor.

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EUROLEAGUE'DEKİ 25. MAÇ 

Siyah-beyazlı basketbol takımı, cuma günü oynayacağı Valencia Basket müsabakasıyla EuroLeague'de 25. maçına çıkacak.

Kulüp tarihinde bir kez EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, 2012-2013'teki macerasında 7 galibiyet, 17 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, o dönemki formatta "top 16 turu"nda organizasyona veda etmişti.

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