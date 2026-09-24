Beşiktaş'ı 29 günde 8 maçlık zorlu maraton bekliyor!

Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından milli araya girdi. Siyah-beyazlıları ara sonrasında ise yoğun ve kritik bir fikstür bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 29 GÜNDE 8 MAÇ
Beşiktaş'ın yoğun maratonu 11 Ekim'de Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak. Siyah-beyazlılar, dört gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Ardından 19 Ekim'de Trabzonspor deplasmanında mücadele edecek olan Kartal, 22 Ekim'de sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.
Beşiktaş, 26 Ekim'de Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu fikstürün devamında 1 Kasım'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar, 5 Kasım'da İskoçya'da Celtic ile karşılaşacak. Maraton 8 Kasım'da sahasında oynanacak Gençlerbirliği maçıyla sona erecek.
AVRUPA VE LİG İÇ İÇE
Beşiktaş bu süreçte 5 Süper Lig, 3 Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkacak. Vincenzo Italiano'nun özellikle yoğun maç trafiğinde kadro rotasyonundan faydalanması bekleniyor.
Teknik heyetin orta saha rotasyonunda Fabio Miretti, Wilfred Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz gibi isimlere daha fazla süre vermesi planlanıyor.
Beşiktaş'ın yoğun maratonu 11 Ekim'de Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak. Siyah-beyazlılar, dört gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Ardından 19 Ekim'de Trabzonspor deplasmanında mücadele edecek olan Kartal, 22 Ekim'de sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.
Beşiktaş, 26 Ekim'de Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu fikstürün devamında 1 Kasım'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar, 5 Kasım'da İskoçya'da Celtic ile karşılaşacak. Maraton 8 Kasım'da sahasında oynanacak Gençlerbirliği maçıyla sona erecek.
AVRUPA VE LİG İÇ İÇE
Beşiktaş bu süreçte 5 Süper Lig, 3 Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkacak. Vincenzo Italiano'nun özellikle yoğun maç trafiğinde kadro rotasyonundan faydalanması bekleniyor.
Teknik heyetin orta saha rotasyonunda Fabio Miretti, Wilfred Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz gibi isimlere daha fazla süre vermesi planlanıyor.