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Beşiktaş'ı 29 günde 8 maçlık zorlu maraton bekliyor!

Beşiktaş, milli ara sonrasında 29 günlük süreçte Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 14:01
Haber: Milliyet, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ı 29 günde 8 maçlık zorlu maraton bekliyor!
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Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından milli araya girdi. Siyah-beyazlıları ara sonrasında ise yoğun ve kritik bir fikstür bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 29 GÜNDE 8 MAÇ

Beşiktaş'ın yoğun maratonu 11 Ekim'de Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak. Siyah-beyazlılar, dört gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Ardından 19 Ekim'de Trabzonspor deplasmanında mücadele edecek olan Kartal, 22 Ekim'de sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.

Beşiktaş, 26 Ekim'de Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu fikstürün devamında 1 Kasım'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar, 5 Kasım'da İskoçya'da Celtic ile karşılaşacak. Maraton 8 Kasım'da sahasında oynanacak Gençlerbirliği maçıyla sona erecek.

AVRUPA VE LİG İÇ İÇE

Beşiktaş bu süreçte 5 Süper Lig, 3 Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkacak. Vincenzo Italiano'nun özellikle yoğun maç trafiğinde kadro rotasyonundan faydalanması bekleniyor.

Teknik heyetin orta saha rotasyonunda Fabio Miretti, Wilfred Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz gibi isimlere daha fazla süre vermesi planlanıyor.



 
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