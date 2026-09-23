Manchester United'dan Guirassy hamlesi!

Avrupa futbolunda ara transfer dönemi yaklaşırken Manchester United için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Africa Foot'un haberine göre İngiliz devi, Borussia Dortmund'da forma giyen 30 yaşındaki Gineli santrfor Serhou Guirassy'yi yakından takip ediyor.





GUİRASSY DAHA ÖNCE DE RADARDAYDI

Manchester United yönetiminin Guirassy'nin durumunu daha önce 2023 yılında da değerlendirdiği ve tecrübeli futbolcunun o dönemde de kulübün transfer radarında yer aldığı belirtildi.





İngiliz ekibinin, Joshua Zirkzee'nin kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimaline karşı Guirassy'yi alternatifler arasında düşündüğü aktarıldı.





FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Guirassy'nin adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmış ancak Gineli futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.





Sarı-lacivertli takım, forvet bölgesindeki takviye tercihini Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'dan yana kullanmıştı.





DORTMUND'DA 64 GOL

2024 yılında Borussia Dortmund'a transfer olan Guirassy, Alman ekibiyle çıktığı 102 maçta 64 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.





Tecrübeli santrfor, 2026-2027 sezonuna da etkili bir başlangıç yaptı. Guirassy, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.





SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Borussia Dortmund ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Guirassy'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.



Manchester United'ın olası bir transfer için nasıl bir yol izleyeceği ve Dortmund'un Guirassy konusundaki tavrı merak konusu oldu.



