Serbest oyuncu Gabe Vincent'ın, New York Knicks'e katılma fırsatını geri çevirdiği belirtildi.
Deneyimli guardın yeni sezon için kadroda daha kesin bir yer bulabileceği bir fırsatı beklediği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Mark Stein'a göre Vincent, Knicks'le sözleşme imzalayabilecek durumdaydı ancak takımın kanat rotasyonundaki forma mücadelesine katılmak yerine daha güvenceli bir seçeneği beklemeyi tercih etti.
Vincent'ın kamp öncesinde Knicks'le antrenman yaptığı daha önce de bildirilmişti. New York, kadrosundaki son boş yerler için seçeneklerini değerlendirirken Bruce Brown, Ochai Agbaji ve John Konchar'ı kanat rotasyonunda; James Wiseman ve Drew Eubanks'i ise uzun rotasyonunda rekabet etmeleri için kamp kadrosuna kattı.
Knicks'in kadrosunda iki boş yer bulunuyor ve takım, ikinci maaş sınırı eşiğinin yaklaşık 3,2 milyon dolar altında. Ancak mevcut durumda kulübün beş oyuncudan yalnızca birine standart NBA sözleşmesi verebilecek mali alanı olduğu belirtiliyor.
Exhibit 9 sözleşmelerinden biri sezon başlamadan standart sözleşmeye çevrilebilir. Bir başka oyuncunun ise geçen sezon Landry Shamet örneğinde olduğu gibi, kadroda yer açılmasını sezon içinde beklemesi gerekebilir.
Maaş sınırı uzmanı Bobby Marks'a göre Knicks'in normal sezona hem 14. hem de 15. kadro yerini doldurarak başlayabilmesi için takas yoluyla maaş yükünü azaltması gerekecek.
Lakers'la 2023'te imzaladığı üç yıllık, 33 milyon dolarlık sözleşmenin son sezonunu geride bırakan 30 yaşındaki Vincent, geçen sezon takasla Atlanta Hawks'a geçmişti. Lakers ve Hawks formalarıyla toplam 53 maçta 4,4 sayı, 1,4 asist ve 1,0 ribaund ortalamaları yakaladı; üçlüklerini yüzde 34,1 isabetle kullandı.
Vincent'ın 331 maçlık NBA kariyerindeki ortalamaları ise 6,7 sayı, 1,9 asist ve 1,5 ribaund.
Deneyimli guardın yeni sezon için kadroda daha kesin bir yer bulabileceği bir fırsatı beklediği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Mark Stein'a göre Vincent, Knicks'le sözleşme imzalayabilecek durumdaydı ancak takımın kanat rotasyonundaki forma mücadelesine katılmak yerine daha güvenceli bir seçeneği beklemeyi tercih etti.
Vincent'ın kamp öncesinde Knicks'le antrenman yaptığı daha önce de bildirilmişti. New York, kadrosundaki son boş yerler için seçeneklerini değerlendirirken Bruce Brown, Ochai Agbaji ve John Konchar'ı kanat rotasyonunda; James Wiseman ve Drew Eubanks'i ise uzun rotasyonunda rekabet etmeleri için kamp kadrosuna kattı.
Knicks'in kadrosunda iki boş yer bulunuyor ve takım, ikinci maaş sınırı eşiğinin yaklaşık 3,2 milyon dolar altında. Ancak mevcut durumda kulübün beş oyuncudan yalnızca birine standart NBA sözleşmesi verebilecek mali alanı olduğu belirtiliyor.
Exhibit 9 sözleşmelerinden biri sezon başlamadan standart sözleşmeye çevrilebilir. Bir başka oyuncunun ise geçen sezon Landry Shamet örneğinde olduğu gibi, kadroda yer açılmasını sezon içinde beklemesi gerekebilir.
Maaş sınırı uzmanı Bobby Marks'a göre Knicks'in normal sezona hem 14. hem de 15. kadro yerini doldurarak başlayabilmesi için takas yoluyla maaş yükünü azaltması gerekecek.
Lakers'la 2023'te imzaladığı üç yıllık, 33 milyon dolarlık sözleşmenin son sezonunu geride bırakan 30 yaşındaki Vincent, geçen sezon takasla Atlanta Hawks'a geçmişti. Lakers ve Hawks formalarıyla toplam 53 maçta 4,4 sayı, 1,4 asist ve 1,0 ribaund ortalamaları yakaladı; üçlüklerini yüzde 34,1 isabetle kullandı.
Vincent'ın 331 maçlık NBA kariyerindeki ortalamaları ise 6,7 sayı, 1,9 asist ve 1,5 ribaund.