Gift Orban'ın sözleşme detayları açıklandı

Amedspor'un sezon başında TSG Hoffenheim'dan kiraladığı Gift Orban, Süper Lig'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



Nijeryalı golcünün sözleşmesindeki satın alma şartının detayları da Amedspor Başkanı Nahit Eren tarafından açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Gift Orban'ın transferi için Hoffenheim'a 500 bin euro kiralama bedeli ödendiğini belirtti.





Eren, 24 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin ise 1 milyon euro olduğunu açıkladı.





10 GOL ATARSA ZORUNLU SATIN ALMA

Nahit Eren ayrıca Orban'ın sözleşmesinde 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğunu söyledi.





Bu maddenin, Nijeryalı futbolcunun sezon içerisinde 10 gole ulaşması halinde zorunlu hale geleceği belirtildi. Orban'ın bu şartı gerçekleştirmesi durumunda Amedspor, oyuncunun bonservisini almak durumunda kalacak.





ALMAN BASININDA FARKLI RAKAMLAR YER ALMIŞTI

Transfer döneminde Orban'ın sözleşmesiyle ilgili Alman basınında ise farklı rakamlar gündeme gelmişti.





Sky Sport Almanya'dan Florian Plettenberg, Amedspor'un Orban için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceğini ve anlaşmada 4 milyon euroluk şarta bağlı satın alma zorunluluğu bulunduğunu aktarmıştı.





Bu rakamlara göre transfer paketinin toplam maliyetinin 5 milyon euroya ulaşabileceği ifade edilmişti.





BAŞAKŞEHİR'E HAT-TRICK YAPTI

Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Gift Orban, özellikle Başakşehir karşısında attığı hat-trick ile öne çıktı.





Nijeryalı golcü, Beşiktaş karşılaşmasında da skor katkısı verirken kısa sürede Amedspor'un hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.





Orban'ın gol sayısının 10'a ulaşması halinde Amedspor'un 3 milyon euroluk satın alma maddesini kullanması zorunlu hale gelecek.





HOFFENHEIM'A 9 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Hoffenheim, Gift Orban'ı Ocak 2025'te Olympique Lyon'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.





Bundesliga ekibinde 13 karşılaşmada forma giyen Nijeryalı futbolcu, bu maçlarda 4 gol kaydetti. Orban, geçen sezonu ise kiralık olarak Hellas Verona'da geçirdi.





AVRUPA'DA GENT FORMASIYLA PARLADI

Gift Orban'ın Avrupa futbolundaki yükselişi, Norveç ekibi Stabaek'in ardından transfer olduğu Gent'te başladı.





Belçika ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken golcü, Ocak 2024'te 14 milyon euro karşılığında Olympique Lyon'a transfer oldu.



Orban, Lyon'un ardından Ocak 2025'te 9 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'ın yolunu tuttu.



