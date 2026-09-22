İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile oynanan karşılaşmanın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu Elvin Mendy taburcu edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
ANJİYO YAPILMIŞTI
Hastanede anjiyo yapılan Mendy, tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen genç futbolcu, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrıldı.
Mendy'nin İstanbul'a hareket ettiği belirtildi.
MAÇI İSTANBULSPOR KAZANDI
İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup etmişti. Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
ANJİYO YAPILMIŞTI
Hastanede anjiyo yapılan Mendy, tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen genç futbolcu, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrıldı.
Mendy'nin İstanbul'a hareket ettiği belirtildi.
MAÇI İSTANBULSPOR KAZANDI
İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup etmişti. Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.