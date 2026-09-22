İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi

Manisa FK maçının ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu Elvin Mendy taburcu edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 14:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile oynanan karşılaşmanın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu Elvin Mendy taburcu edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

ANJİYO YAPILMIŞTI

Hastanede anjiyo yapılan Mendy, tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen genç futbolcu, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Mendy'nin İstanbul'a hareket ettiği belirtildi.

MAÇI İSTANBULSPOR KAZANDI

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup etmişti. Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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