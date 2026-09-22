İzlandalı teknik direktör Hallgrimsson'dan İsrail'e tepki

İrlanda Milli Takımı'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 13:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İzlandalı teknik direktör Hallgrimsson'dan İsrail'e tepki
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İrlanda Milli Takımı'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hallgrimsson, takımının UEFA Uluslar Ligi kadrosunu duyurduğu sırada yaptığı açıklamada, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullandı.

İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 27 Eylül ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.

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