Nicolas Batum, profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toplam 21 yıl süren kariyerinin 18 sezonunda NBA'de mücadele eden 37 yaşındaki veteran oyuncu; Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers ve Los Angeles Clippers formalarını giydi.
Batum, Fransa Milli Takımı'nın 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan kadrolarında da yer aldı.
2008 NBA Draftı'nın ilk turunda Houston Rockets tarafından seçilen Batum'ın hakları, draft gecesinde Portland Trail Blazers'a gönderilmişti.
NBA'deki son sezonunu 2025-26'da Clippers formasıyla geçiren Fransız oyuncu, bu dönemde maç başına 4,0 sayı ve 2,5 ribaund ortalamaları yakaladı.
Batum, Fransa Milli Takımı'nın 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan kadrolarında da yer aldı.
2008 NBA Draftı'nın ilk turunda Houston Rockets tarafından seçilen Batum'ın hakları, draft gecesinde Portland Trail Blazers'a gönderilmişti.
NBA'deki son sezonunu 2025-26'da Clippers formasıyla geçiren Fransız oyuncu, bu dönemde maç başına 4,0 sayı ve 2,5 ribaund ortalamaları yakaladı.