NBC, Doc Rivers'ın 2026-27 sezonu için NBA analisti olarak yayın ekibine katıldığını pazartesi günü açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rivers; sezon boyunca NBC, Peacock ve NBCSN'de yayımlanacak karşılaşmalarda görev yapacak. Deneyimli basketbol insanının yıl içerisinde stüdyo programlarında da yer alabileceği belirtildi.
Bu yıl Naismith Basketbol Hall of Fame'e kabul edilen Rivers, koçluk kariyerinin kesin olarak sona erdiğini doğruladı.
Rivers, "Dürüst olmak gerekirse kesinlikle emekli olduğumu söyleyebilirim. Çok uzun bir yolculuğum oldu ve sonunda Hall of Fame'e girdim. Bu kadar uzun süre hem oynayabildiğim hem de koçluk yapabildiğim için son derece minnettarım. İlk kez tüm dikkatimi televizyona verebileceğim. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
NBA tarihinde 1.194 galibiyetle en fazla maç kazanan altıncı koç konumunda bulunan Rivers, 2.059 karşılaşmayla da en fazla maça çıkan koçlar sıralamasında altıncı basamakta yer alıyor.
Rivers, Boston Celtics'i 2008 yılında NBA şampiyonluğuna taşımış ve iki yıl sonra yeniden NBA Finalleri'ne çıkarmıştı. Deneyimli koç kariyeri boyunca Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers ve Milwaukee Bucks'ı da çalıştırdı.
NBC Sports'un başkanı ve baş yapımcısı Sam Flood, Rivers'ın yayın ekibine katılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Onu yeniden NBC Sports ekibinde görmekten daha mutlu olamazdık. Celtics'i 2008 NBA şampiyonluğuna taşıyan ve oyunculukla koçluk arasında yaklaşık 40 yıllık NBA tecrübesine sahip olan bir isim olarak kadromuza bir Hall of Fame üyesi daha eklediğimiz için heyecanlıyız."
Rivers daha önce 2012 Londra Olimpiyatları sırasında NBC'de stüdyo analisti olarak görev yapmıştı. Rivers ayrıca 1999'da Orlando Magic'in başına geçerek koçluk kariyerine başlamadan önce Turner Sports'ta üç yıl çalışmıştı.
İki farklı dönemde ESPN ve ABC bünyesinde de görev alan Rivers, son olarak Mike Breen ve Doris Burke'le birlikte kısa süreliğine yayın ekibinde yer almış, Ocak 2024'te Milwaukee Bucks'ın başına geçmek için bu görevinden ayrılmıştı.
Rivers, 1996 yılında NBC'den gelen analistlik teklifini, yeniden koçluğa dönmeyeceğinin garantisini veremediği için reddettiğini de açıkladı. Tecrübeli isim, artık bu taahhüdü gönül rahatlığıyla verebildiğini belirtti.
Rivers, "Hayatım boyunca çok fazla ara veren biri olmadım. Her zaman oyunun içinde kaldım ve bu da orada kalmamın bir yolu. Düşündüğünüz zaman oyunculuk yaptım, koçluk yaptım, yönetici olarak çalıştım ve televizyonda görev aldım. Basketbolun içinde yapılabilecek hemen hemen her şeyi yaptım" dedi.
Rivers ayrıca NBC'de analist olarak çalışan oğlu Austin Rivers'la birlikte görev alma ihtimalinden de heyecan duyduğunu ifade etti.
NBC'nin NBA yayınları, 20 Ekim'de oynanacak üç açılış gecesi karşılaşmasıyla başlayacak. Gecenin öne çıkan maçında son şampiyon New York Knicks, LeBron James'in Philadelphia 76ers formasıyla ilk karşılaşmasına çıkacağı mücadelede Sixers'ı konuk edecek.
Bu yıl Naismith Basketbol Hall of Fame'e kabul edilen Rivers, koçluk kariyerinin kesin olarak sona erdiğini doğruladı.
Rivers, "Dürüst olmak gerekirse kesinlikle emekli olduğumu söyleyebilirim. Çok uzun bir yolculuğum oldu ve sonunda Hall of Fame'e girdim. Bu kadar uzun süre hem oynayabildiğim hem de koçluk yapabildiğim için son derece minnettarım. İlk kez tüm dikkatimi televizyona verebileceğim. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
NBA tarihinde 1.194 galibiyetle en fazla maç kazanan altıncı koç konumunda bulunan Rivers, 2.059 karşılaşmayla da en fazla maça çıkan koçlar sıralamasında altıncı basamakta yer alıyor.
Rivers, Boston Celtics'i 2008 yılında NBA şampiyonluğuna taşımış ve iki yıl sonra yeniden NBA Finalleri'ne çıkarmıştı. Deneyimli koç kariyeri boyunca Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers ve Milwaukee Bucks'ı da çalıştırdı.
NBC Sports'un başkanı ve baş yapımcısı Sam Flood, Rivers'ın yayın ekibine katılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Onu yeniden NBC Sports ekibinde görmekten daha mutlu olamazdık. Celtics'i 2008 NBA şampiyonluğuna taşıyan ve oyunculukla koçluk arasında yaklaşık 40 yıllık NBA tecrübesine sahip olan bir isim olarak kadromuza bir Hall of Fame üyesi daha eklediğimiz için heyecanlıyız."
Rivers daha önce 2012 Londra Olimpiyatları sırasında NBC'de stüdyo analisti olarak görev yapmıştı. Rivers ayrıca 1999'da Orlando Magic'in başına geçerek koçluk kariyerine başlamadan önce Turner Sports'ta üç yıl çalışmıştı.
İki farklı dönemde ESPN ve ABC bünyesinde de görev alan Rivers, son olarak Mike Breen ve Doris Burke'le birlikte kısa süreliğine yayın ekibinde yer almış, Ocak 2024'te Milwaukee Bucks'ın başına geçmek için bu görevinden ayrılmıştı.
Rivers, 1996 yılında NBC'den gelen analistlik teklifini, yeniden koçluğa dönmeyeceğinin garantisini veremediği için reddettiğini de açıkladı. Tecrübeli isim, artık bu taahhüdü gönül rahatlığıyla verebildiğini belirtti.
Rivers, "Hayatım boyunca çok fazla ara veren biri olmadım. Her zaman oyunun içinde kaldım ve bu da orada kalmamın bir yolu. Düşündüğünüz zaman oyunculuk yaptım, koçluk yaptım, yönetici olarak çalıştım ve televizyonda görev aldım. Basketbolun içinde yapılabilecek hemen hemen her şeyi yaptım" dedi.
Rivers ayrıca NBC'de analist olarak çalışan oğlu Austin Rivers'la birlikte görev alma ihtimalinden de heyecan duyduğunu ifade etti.
NBC'nin NBA yayınları, 20 Ekim'de oynanacak üç açılış gecesi karşılaşmasıyla başlayacak. Gecenin öne çıkan maçında son şampiyon New York Knicks, LeBron James'in Philadelphia 76ers formasıyla ilk karşılaşmasına çıkacağı mücadelede Sixers'ı konuk edecek.