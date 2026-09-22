Beşiktaş'ın iki yıldızına Premier Lig'den yakın takip

Beşiktaş'ın yeni sezondaki performansı, siyah-beyazlı futbolcuların Avrupa kulüplerinin transfer gündemine girmesini sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Eylül 2026 11:51
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın iki yıldızına Premier Lig'den yakın takip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın yeni sezondaki performansı, siyah-beyazlı futbolcuları Avrupa kulüplerinin transfer gündemine taşıdı. Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'ya Premier Lig'den ilgi olduğu öğrenildi.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LIVERPOOL ORKUN KÖKÇÜ'YÜ TAKİP EDİYOR

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'yü yakın takibe aldığı belirtildi. İngiltere'den iki kulübün daha milli futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

Orkun Kökçü'yü takip eden kulüp sayısının Premier Lig'den 2-3 olduğu ifade edildi.

TOTTENHAM'IN GÖZÜ EMİRHAN TOPÇU'DA

Bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham'ın ise Emirhan Topçu'yu izlediği öğrenildi. Genç stoperin performansının İngiliz ekibinin dikkatini çekti.

YÖNETİM TEMKİNLİ YAKLAŞACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin takımın önemli parçaları haline gelen futbolcular için gelecek tekliflere temkinli yaklaşması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların özellikle Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu konusunda olası teklifleri değerlendirmeden önce teknik heyetin görüşünü de dikkate alacak.



OLAITAN DA AVRUPA'NIN TAKİBİNDE

Geçen sezonun devre arasında Göztepe'den kadroya katılan ve Vincenzo Italiano yönetiminde performansını yükselten Olaitan'ın da Avrupa'dan birçok takım tarafından takip ediliyor.

İngiliz kulüplerinin Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'ya yönelik ilgisinin sezon boyunca devam etmesi halinde, iki futbolcu için yaz transfer döneminde hareketli bir süreç yaşanabilir.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.