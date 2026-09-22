Beşiktaş'ın iki yıldızına Premier Lig'den yakın takip

Beşiktaş'ın yeni sezondaki performansı, siyah-beyazlı futbolcuları Avrupa kulüplerinin transfer gündemine taşıdı. Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'ya Premier Lig'den ilgi olduğu öğrenildi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LIVERPOOL ORKUN KÖKÇÜ'YÜ TAKİP EDİYOR
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'yü yakın takibe aldığı belirtildi. İngiltere'den iki kulübün daha milli futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.
Orkun Kökçü'yü takip eden kulüp sayısının Premier Lig'den 2-3 olduğu ifade edildi.
TOTTENHAM'IN GÖZÜ EMİRHAN TOPÇU'DA
Bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham'ın ise Emirhan Topçu'yu izlediği öğrenildi. Genç stoperin performansının İngiliz ekibinin dikkatini çekti.
YÖNETİM TEMKİNLİ YAKLAŞACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin takımın önemli parçaları haline gelen futbolcular için gelecek tekliflere temkinli yaklaşması bekleniyor.
Siyah-beyazlıların özellikle Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu konusunda olası teklifleri değerlendirmeden önce teknik heyetin görüşünü de dikkate alacak.
OLAITAN DA AVRUPA'NIN TAKİBİNDE
Geçen sezonun devre arasında Göztepe'den kadroya katılan ve Vincenzo Italiano yönetiminde performansını yükselten Olaitan'ın da Avrupa'dan birçok takım tarafından takip ediliyor.
İngiliz kulüplerinin Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'ya yönelik ilgisinin sezon boyunca devam etmesi halinde, iki futbolcu için yaz transfer döneminde hareketli bir süreç yaşanabilir.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LIVERPOOL ORKUN KÖKÇÜ'YÜ TAKİP EDİYOR
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'yü yakın takibe aldığı belirtildi. İngiltere'den iki kulübün daha milli futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.
Orkun Kökçü'yü takip eden kulüp sayısının Premier Lig'den 2-3 olduğu ifade edildi.
TOTTENHAM'IN GÖZÜ EMİRHAN TOPÇU'DA
Bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham'ın ise Emirhan Topçu'yu izlediği öğrenildi. Genç stoperin performansının İngiliz ekibinin dikkatini çekti.
YÖNETİM TEMKİNLİ YAKLAŞACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin takımın önemli parçaları haline gelen futbolcular için gelecek tekliflere temkinli yaklaşması bekleniyor.
Siyah-beyazlıların özellikle Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu konusunda olası teklifleri değerlendirmeden önce teknik heyetin görüşünü de dikkate alacak.
OLAITAN DA AVRUPA'NIN TAKİBİNDE
Geçen sezonun devre arasında Göztepe'den kadroya katılan ve Vincenzo Italiano yönetiminde performansını yükselten Olaitan'ın da Avrupa'dan birçok takım tarafından takip ediliyor.
İngiliz kulüplerinin Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'ya yönelik ilgisinin sezon boyunca devam etmesi halinde, iki futbolcu için yaz transfer döneminde hareketli bir süreç yaşanabilir.