Liverpool'da Muhammed Salah isyanı çıktı

Salah'ın müthiş performansı, İngiliz ekibinin taraftarlarını çıldırttı. "Bize koşamadığını, hızını kaybettiğini söylediler. Çok şey sunabileceğini Trabzonspor'da kanıtladı" yorumları yapıldı

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Eylül 2026 12:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Liverpool'da Muhammed Salah isyanı çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Mohamed Salah
Mohamed Salah
Trabzonspor
Muhammed Salah'ın Trabzonspor'daki performansı, eski takımı Liverpool'u pişman etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibinin taraftarları, sosyal medya hesaplarında Mısırlı yıldızın ayrılığına tepki gösterdi. Yaptıkları yorumlarda "Koşamadığını söylediler. Para kazanmaya geldiğini söylediler. Muhammed Salah 7 gole ulaştı", "Bize Salah'ın hızını kaybettiği konusunda yalan söylediler. Bu sezon Liverpool'un sağ kanat oyuncusu olmalıydı", "Arne Slot'un, Liverpool yönetimini Salah'ın işinin bittiğine ikna ettiğine inanamıyorum. Çok şey sunabileceğini Trabzon'da kanıtladı" ifadelerini kullandılar.

İngiltere'de yorumculuk yapan eski ünlü futbolcu Thierry Henry ise Liverpool'un, Salah'ı göndererek büyük bir hata yaptığını vurguladı.

SON 9 YILIN EN İYİSİ

Galatasaray'ı 4-0'lık farklı skorla mağlup eden Trabzonspor'da hat-trick yaparak 7. golüne ulaşan Muhammed Salah, bordo-mavili ekipte son 9 sezondaki ilk 6 haftada en fazla ağları bulan oyuncu oldu. Geldiği günden beri fırtınalar estiren Mısır Kralı, 2017-18 sezonunda 6 haftada 7 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra aynı başarıyı gösterdi. Takımın gollerinin yüzde 54'ünü kaydeden Salah, bu dönemde Alexander Sörloth, Andreas Cornelius, Anthony Nwakaeme ve Paul Onuachu gibi isimleri geride bıraktı. Kanatta oynamasına rağmen 5 haftada 4 gol atan 34 yaşındaki yıldız, ilk büyük maçında 3 kez ağları sarsıp Galatasaray'ı yerle bir etti. Salah, krallık yarışında ise zirveyi, Amed Sportif Faaliyetler'in Nijeryalı forveti Gift Orban (7) ile paylaştı. 

TIKLA, MİLLİ TAKIMIMIZIN İLK 11'İNİ SEN KUR



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.