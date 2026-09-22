Fenerbahçe'de hücumun yeni ikilisi

Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve Vedat Muriqi, sezonun şu ana kadarki bölümünde ortaya koydukları performansla hücum hattının öne çıkan isimleri oldu. Sarı-lacivertlilerin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada da dikkat çeken Greenwood ile Muriqi, toplamda 19 gole doğrudan katkı sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TALISCA SEZONA HIZLI BAŞLAMIŞTI
Fenerbahçe sezona erken başlarken, yaz aylarında oynanan Şampiyonlar Ligi elemelerinde takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri Anderson Talisca olmuştu.
Brezilyalı futbolcu, oynanan 6 eleme maçında Fenerbahçe'nin attığı 8 golün 4'üne imza attı. Gençlerbirliği karşılaşmasında da takımının tek golünü kaydeden Talisca, sarı-lacivertlilerin en golcü oyuncusu konumuna yükseldi.
Talisca, transfer döneminin son gününde Al-Jazira'ya gitti.
GREENWOOD VE MURIQI BAYRAĞI DEVRALDI
Talisca'nın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin gol yollarında sıkıntı yaşayabileceği öne sürülürken, Vedat Muriqi ile Mason Greenwood'un performansı dikkat çekti.
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Vedat Muriqi, çıktığı 10 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üreterek 9 gole doğrudan katkıda bulundu.
Mason Greenwood ise 6 kez fileleri havalandırırken 4 asist yaptı. İngiliz futbolcu böylece 10 gole doğrudan katkı sağladı.
Greenwood ve Muriqi, toplam 13 gol ve 6 asistle Fenerbahçe adına 19 gole doğrudan katkıda bulundu.
Fenerbahçe sezona erken başlarken, yaz aylarında oynanan Şampiyonlar Ligi elemelerinde takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri Anderson Talisca olmuştu.
Brezilyalı futbolcu, oynanan 6 eleme maçında Fenerbahçe'nin attığı 8 golün 4'üne imza attı. Gençlerbirliği karşılaşmasında da takımının tek golünü kaydeden Talisca, sarı-lacivertlilerin en golcü oyuncusu konumuna yükseldi.
Talisca, transfer döneminin son gününde Al-Jazira'ya gitti.
GREENWOOD VE MURIQI BAYRAĞI DEVRALDI
Talisca'nın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin gol yollarında sıkıntı yaşayabileceği öne sürülürken, Vedat Muriqi ile Mason Greenwood'un performansı dikkat çekti.
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Vedat Muriqi, çıktığı 10 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üreterek 9 gole doğrudan katkıda bulundu.
Mason Greenwood ise 6 kez fileleri havalandırırken 4 asist yaptı. İngiliz futbolcu böylece 10 gole doğrudan katkı sağladı.
Greenwood ve Muriqi, toplam 13 gol ve 6 asistle Fenerbahçe adına 19 gole doğrudan katkıda bulundu.