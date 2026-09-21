Utah Jazz, guard Keyonte George ile çok yıllı yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania ve Tim MacMahon'ın kaynaklarına göre George, Jazz ile beş yıllığı 157,5 milyon dolarlık çaylak kontratı uzatmasına imza atacak.
Jazz Basketbol Operasyonları Başkanı Austin Ainge, kulüp tarafından yayımlanan açıklamada genç oyuncunun takımın geleceğindeki önemini vurguladı.
Ainge, "Keyonte'nin liderliği, gelişimi ve inşa etmeye çalıştığımız yapıya olan bağlılığı, onu bu organizasyonun geleceğinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor" dedi.
"Çalışma disiplini, hem soyunma odasında hem de sahada takım arkadaşlarıyla kurduğu bağ ve bu takımla taraftarlarımıza duyduğu sevgi, izlenmesi inanılmaz şeylerdi. Nihai hedefimiz olan şampiyonluğun peşinden gitmeye devam ederken, temel parçalarımızdan biri olarak Utah'ta kalmayı tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz."
George, 2025-26 sezonunda maç başına 23,6 sayı ve 6,1 asistle kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı. Jazz da genç guardın bu performansını yüksek değerli yeni bir kontratla ödüllendirdi.
Taraflar, sezon dışı dönemde aylar boyunca devam eden görüşmeleri cuma günü sonuçlandırdı. Charania'nın haberine göre George'un yeni sözleşmesinde herhangi bir takım ya da oyuncu opsiyonu bulunmuyor.
22 yaşındaki oyuncu, Victor Wembanyama ve Amen Thompson'ın ardından 2023 NBA Draftı'ndan kontrat uzatması imzalayan üçüncü isim oldu.
George'un gelecek sezon, 2026 NBA Draftı'nın ikinci sıra seçimi Darryn Peterson'la birlikte güçlü bir guard ikilisi oluşturması bekleniyor. Jazz, George, Peterson ve Ace Bailey'nin de aralarında bulunduğu genç çekirdeğin etrafında gelecek vadeden bir kadro kurmayı hedefliyor.
Jazz Basketbol Operasyonları Başkanı Austin Ainge, kulüp tarafından yayımlanan açıklamada genç oyuncunun takımın geleceğindeki önemini vurguladı.
Ainge, "Keyonte'nin liderliği, gelişimi ve inşa etmeye çalıştığımız yapıya olan bağlılığı, onu bu organizasyonun geleceğinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor" dedi.
"Çalışma disiplini, hem soyunma odasında hem de sahada takım arkadaşlarıyla kurduğu bağ ve bu takımla taraftarlarımıza duyduğu sevgi, izlenmesi inanılmaz şeylerdi. Nihai hedefimiz olan şampiyonluğun peşinden gitmeye devam ederken, temel parçalarımızdan biri olarak Utah'ta kalmayı tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz."
George, 2025-26 sezonunda maç başına 23,6 sayı ve 6,1 asistle kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı. Jazz da genç guardın bu performansını yüksek değerli yeni bir kontratla ödüllendirdi.
Taraflar, sezon dışı dönemde aylar boyunca devam eden görüşmeleri cuma günü sonuçlandırdı. Charania'nın haberine göre George'un yeni sözleşmesinde herhangi bir takım ya da oyuncu opsiyonu bulunmuyor.
22 yaşındaki oyuncu, Victor Wembanyama ve Amen Thompson'ın ardından 2023 NBA Draftı'ndan kontrat uzatması imzalayan üçüncü isim oldu.
George'un gelecek sezon, 2026 NBA Draftı'nın ikinci sıra seçimi Darryn Peterson'la birlikte güçlü bir guard ikilisi oluşturması bekleniyor. Jazz, George, Peterson ve Ace Bailey'nin de aralarında bulunduğu genç çekirdeğin etrafında gelecek vadeden bir kadro kurmayı hedefliyor.