Trabzonspor'a milli takımlardan 11 davet

Trabzonspor, milli takım kamplarına davet edilen 11 futbolcusuna başarı dileğinde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Eylül 2026 13:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a milli takımlardan 11 davet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor Kulübü, milli takım kamplarına çağrılan 11 futbolcusuna başarı diledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal'ın A Milli Takım, Stefan Savic'in Karadağ, Muhammed Salah'ın Mısır, Ernest Muçi'nin Arnavutluk, Chibuike Nwaiwu'nun Nijerya, Sidney Lopes Cabral ve Wagner Pina'nın Yeşil Burun Adaları, Franculino Dju'nun Gine-Bissau ve Ali Habeşoğlu'nun Ümit Milli Takım kamplarına çağrıldığını belirtti.

Futbolcuların görsellerinin yer aldığı paylaşımda, "Milli takımlarında görev alacak oyuncularımıza başarılar diliyoruz." denildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.