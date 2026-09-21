Trabzonspor'a milli takımlardan 11 davet

Trabzonspor Kulübü, milli takım kamplarına çağrılan 11 futbolcusuna başarı diledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal'ın A Milli Takım, Stefan Savic'in Karadağ, Muhammed Salah'ın Mısır, Ernest Muçi'nin Arnavutluk, Chibuike Nwaiwu'nun Nijerya, Sidney Lopes Cabral ve Wagner Pina'nın Yeşil Burun Adaları, Franculino Dju'nun Gine-Bissau ve Ali Habeşoğlu'nun Ümit Milli Takım kamplarına çağrıldığını belirtti.
Futbolcuların görsellerinin yer aldığı paylaşımda, "Milli takımlarında görev alacak oyuncularımıza başarılar diliyoruz." denildi.
Futbolcuların görsellerinin yer aldığı paylaşımda, "Milli takımlarında görev alacak oyuncularımıza başarılar diliyoruz." denildi.
Milli takımlarında görev alacak oyuncularımıza başarılar diliyoruz 🙌 pic.twitter.com/lzQlKaFiw9
— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 21, 2026