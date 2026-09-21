Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası: Dorgeles Nene

Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sercan Hamzaoğlu, 23 yaşındaki Malili oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini menajerine ilettiğini söyledi.
"OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYORUM"
Hamzaoğlu, Nene'nin durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nene, menajerine bilgi vermiş ve 'Ocak ayında ayrılmak istiyorum' demiş. Ocak ayında teklif gelirse ayrılma durumu olabilir." ifadelerini kullandı.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Genç oyuncunun 20 milyon euro olarak gösterilen piyasa değeri bulunurken, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe kariyerinde 44 maça çıkan Nene, 11 gol 10 asistlik performans sergiledi.
"OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYORUM"
Hamzaoğlu, Nene'nin durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nene, menajerine bilgi vermiş ve 'Ocak ayında ayrılmak istiyorum' demiş. Ocak ayında teklif gelirse ayrılma durumu olabilir." ifadelerini kullandı.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Genç oyuncunun 20 milyon euro olarak gösterilen piyasa değeri bulunurken, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe kariyerinde 44 maça çıkan Nene, 11 gol 10 asistlik performans sergiledi.