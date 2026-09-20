Milan, Lecce'yi de geçip seriyi sürdürdü

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, Lecce'yi konuk etti.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Christian Pulisic, 61. dakikada Adrien Rabiot ve 73. dakikada Diego Moreira kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 galibiyet ve 2 beraberliğe ulaşan Milan, yenilgisiz serisini 5 maça çıkardı.
Milan bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Lecce 6 puanda kaldı.
Milan, milli ara sonrasında 11 Ekim'de deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak.
Lecce ise aynı gün sahasında Bologna'yı konuk edecek. Karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Christian Pulisic, 61. dakikada Adrien Rabiot ve 73. dakikada Diego Moreira kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 galibiyet ve 2 beraberliğe ulaşan Milan, yenilgisiz serisini 5 maça çıkardı.
Milan bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Lecce 6 puanda kaldı.
Milan, milli ara sonrasında 11 Ekim'de deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak.
Lecce ise aynı gün sahasında Bologna'yı konuk edecek. Karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak