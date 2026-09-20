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Milan, Lecce'yi de geçip seriyi sürdürdü

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, konuk ettiği Lecce'yi 3-0 mağlup etti. Ruben Amorim'in ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Milan, Lecce'yi de geçip seriyi sürdürdü
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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, Lecce'yi konuk etti. 
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Christian Pulisic, 61. dakikada Adrien Rabiot ve 73. dakikada Diego Moreira kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 galibiyet ve 2 beraberliğe ulaşan Milan, yenilgisiz serisini 5 maça çıkardı.

Milan bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Lecce 6 puanda kaldı.

Milan, milli ara sonrasında 11 Ekim'de deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak.

Lecce ise aynı gün sahasında Bologna'yı konuk edecek. Karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak

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