Bugün
BİTTİ
Fenerbahçe
8
Eyüpspor
0
Bugün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Samsunspor
0
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
3
Beşiktaş
2
Bugün
BİTTİ
Göztepe
2
Rizespor
2
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
1
Bodrum FK
1
Bugün
BİTTİ
Manisa FK
0
İstanbulspor
1
Bugün
BİTTİ
Antalyaspor
3
Vanspor FK
0
Bugün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
0
Kayserispor
1
Bugün
BİTTİ
Leverkusen
2
RB Leipzig
0
Bugün
BİTTİ
Schalke 04
0
Elversberg
0
Bugün
BİTTİ
Paderborn
3
Hoffenheim
1
Bugün
BİTTİ
Bournemouth
0
Liverpool
1
Bugün
BİTTİ
Leeds United
0
C.Palace
0
Bugün
BİTTİ
M.City
5
Sunderland
3
Bugün
BİTTİ
Fulham
1
M. United
1
Bugün
BİTTİ
Getafe
1
Malaga
0
Bugün
BİTTİ
Atletico Madrid
2
Real Madrid
1
Bugün
BİTTİ
Deportivo
1
Real Betis
1
Bugün
BİTTİ
Villarreal
3
Levante
1
CANLI
56'
Valencia
0
Real Sociedad
1

Anadolu Efes, Kuban'ı yenerek VTB Süper Kupa'yı kazandı

Anadolu Efes, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı VTB United League Süper Kupa'da şampiyon oldu. Lacivert-beyazlılar, Moskova'da oynanan finalde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 22:31 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 22:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes, Kuban'ı yenerek VTB Süper Kupa'yı kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı VTB United League Süper Kupa'yı şampiyon tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanan final karşılaşmasında Anadolu Efes, Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya geldi.

EFES FİNALİ KAZANDI

Lacivert-beyazlı ekip, mücadeleden 88-82'lik galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla VTB United League Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.