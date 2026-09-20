Anadolu Efes, Kuban'ı yenerek VTB Süper Kupa'yı kazandı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı VTB United League Süper Kupa'yı şampiyon tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanan final karşılaşmasında Anadolu Efes, Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya geldi.
EFES FİNALİ KAZANDI
Lacivert-beyazlı ekip, mücadeleden 88-82'lik galibiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes, bu sonuçla VTB United League Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.
EFES FİNALİ KAZANDI
Lacivert-beyazlı ekip, mücadeleden 88-82'lik galibiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes, bu sonuçla VTB United League Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.