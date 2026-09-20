İstanbul'un Kralı, Fenerbahçe tribünlerinde!

Formula 1'in unutulmaz isimlerinden Felipe Massa, İstanbul'daki programının ardından soluğu Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasında aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İstanbul Park'ta düzenlenen etkinlik kapsamında hayranlarıyla bir araya gelen ve yeniden Formula 1 takvimine girecek pistte deneme sürüşü yapan Brezilyalı pilot, programının ardından Chobani Stadyumu'na geçti.





Massa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.





Felipe Massa, Fenerbahçe x Eyüpspor karşılaşmasını takip etmek için Chobani Stadyumu'nda! 👀 pic.twitter.com/mVOAlYejmx



— Sporx (@sporx) September 20, 2026

İSTANBUL'UN KRALI İSTANBUL'DA





İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez zafere ulaşan Massa, bu başarılarıyla "İstanbul'un Kralı" olarak anılıyor.



İstanbul'da yeniden bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 45 yaşındaki pilot, TOSFED İstanbul Park'ın 2027'de Formula 1 takvimine dönmesini de değerlendirmişti.



