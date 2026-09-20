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İstanbul'un Kralı, Fenerbahçe tribünlerinde!

Formula 1'in efsane pilotlarından Felipe Massa, İstanbul Park'taki programının ardından Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Chobani Stadyumu'nda tribünden takip etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 17:17
Haber: Sporx.com
İstanbul'un Kralı, Fenerbahçe tribünlerinde!
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Formula 1'in unutulmaz isimlerinden Felipe Massa, İstanbul'daki programının ardından soluğu Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasında aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İstanbul Park'ta düzenlenen etkinlik kapsamında hayranlarıyla bir araya gelen ve yeniden Formula 1 takvimine girecek pistte deneme sürüşü yapan Brezilyalı pilot, programının ardından Chobani Stadyumu'na geçti.

Massa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

İSTANBUL'UN KRALI İSTANBUL'DA

İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez zafere ulaşan Massa, bu başarılarıyla "İstanbul'un Kralı" olarak anılıyor.

İstanbul'da yeniden bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 45 yaşındaki pilot, TOSFED İstanbul Park'ın 2027'de Formula 1 takvimine dönmesini de değerlendirmişti.

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