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Serdal Adalı'dan yayın geliri resti: "Gerekirse havuzdan çıkarız"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye'deki naklen yayın gelirlerinin yetersiz olduğunu belirterek mevcut sisteme sert tepki gösterdi. Adalı, taleplerinin karşılanmaması durumunda yayın havuzundan çıkabileceklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 11:33
Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan yayın geliri resti: 'Gerekirse havuzdan çıkarız'
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yayın gelirleri konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fanatik'e konuşan Serdal Adalı, Avrupa'nın önde gelen ligleriyle Türkiye arasındaki gelir farkına vurgu yaparak mevcut yayın sistemini kabul etmeyeceğini ifade etti.

"ASLA MEVCUT SİSTEMİ KABUL ETMEYECEĞİM"

Adalı, konuyu Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirilen toplantıda açıkça dile getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın beş büyük ligi deniyor ya hep. Baksınlar kulüplerin naklen yayın gelirleri ne seviyede. Bizde yerlerde. TFF'deki toplantıda apaçık dile getirdim. Asla mevcut sistemi kabul etmeyeceğim."

"KENDİ MAÇLARIMIZI AYRI YAYINLARIZ"

Beşiktaş'ın yayın havuzundan çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyleyen Adalı, geri adım atmayacağını vurguladı:

"Talep de var. Havuzdan çıkıp kendi maçlarımızı ayrı yayınlarız. Bu konuda taviz vermeyeceğim. Ya istediklerimizi verirler ya da başımızın çaresine bakarız."

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